أبوعلي رئيساً للمصري

دوليه

أسدل الستار على انتخابات المصري البورسعيدي بفوز قائمة كامل أبو علي. وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات المصري قد أعلنت أن أعداد المصوتين على محضر الجمعية العمومية 2841 شخصا من أصل 6913 بنسبة 42%، لذلك تقرر الموافقة على الميزانية. وفازت قائمة أبو علي بالتزكية بعد إعلان اعتذار كل من إسلام عطية المرشح على العضوية تحت السن ومحمد عبد الفتاح توفيق المرشح على منصب نائب رئيس النادي.

وتضم قائمة كامل أبو علي الأسماء التالية:رجب عبد القادر (نائب)، الحسيني أبو قمر (نائب)، محمد الفقي (أمين صندوق)، عماد البرشة، ياسر سالم، ياسر يحيى، أبو العزائم سلامة، أحمد عصام شعبان (أعضاء مجلس إدارة فوق السن)، محمد موسي، وأحمد محمد الطحان (أعضاء تحت السن).

