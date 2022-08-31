«الطائرة» في «هبوط» مستمر

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احتل منتخب الكرة الطائرة للشباب المركز 17 الأخير في البطولة الآسيوية تحت 20 سنة التي اختتمت في البحرين أول من امس وتوج إيران بلقبها على حساب الهند في المباراة النهائية، كما احتل منتخب الناشئين ذيل الترتيب أيضاً في البطولة الآسيوية التي أقيمت في طهران مؤخراً، ومن قبلهما ظهر المنتخب الأول بمستوى متواضع واحتل المركز الرابع في دورة الألعاب الخليجية التي اقيمت في الكويت مايو الماضي، وهو ما يؤكد أن هبوط «الطائرة» مستمر وباتت في حاجة إلى وقفة جادة من قبل المسؤولين في الاتحاد لمراجعة أسباب هذا التراجع الكبير في مستوى جميع المنتخبات. وتعطي هذه النتائج إشارة واضحة على أن مستقبل اللعبة بات مجهولاً في ظل تدني مستوى منتخبات المراحل السنية وعدم وجود مواهب جديدة تبشر بمستقبل واعد، إلى جانب تقدم نجوم المنتخب الأول في السن وعدم وجود البديل لهم وهو ما ظهر بصورة جلية في المشاركات الخارجية الأخيرة.

واجتمعت لجنة المنتخبات وشؤون اللاعبين السبت الماضي لمناقشة هذه الاخفاقات ووضع تصور جديد لنظام اعداد المنتخبات، كما أنها قررت انهاء عقد مدرب المنتخب الأول الصربي الكسندر سفينتش دون ابداء الأسباب، وهو ما يؤكد أن هذه الاجراءات وإن كانت مطلوبة لكنها تأتي كرد فعل ليس أكثر.

وحظيت المنتخبات بفترة اعداد كافية، واقامت معسكرات خارجية خاضت خلالها العديد من المباريات الودية، كما أنها لاقت دعم الاتحاد واهتمامه، إلا أن النتائج جاءت بأسوأ صورة ممكنة وهو ما يعطي مؤشر على أن النظام العام المتبع في الاتحاد بخصوص المنتخبات يحتاج إلى مراجعة وتقييم شاملين وأن الخلل يكمن في العمل الإداري أيضا وليس في الجانب الفني فقط.

ويرى متابعو اللعبة أن أول الخطوات الصحيحة للاصلاح هي تطوير المنظومة الإدارية من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب عبر تعيين الكفاءات القادرة على العطاء والتي تمتلك خبرة ومعرفة في الكرة الطائرة، إلى جانب استقدام المدربين الفنيين من مدارس عالمية معروفة والقادرين على اكتشاف المواهب وتقديم الاضافة للاعب الشاب إلى جانب اختيار العناصر المحلية من مدربين وفنيين بحسب الكفاءة، فضلا عن اختيار الدول المتطورة في اللعبة لاقامة المعسكرات الخارجية والاهتمام والمتابعة الحقيقية للفرق التي تستعد للبطولات، وقبل كل ذلك تنظيم العمل الجماعي في الاتحاد ومنح اللجان العاملة الفرصة في اتخاذ القرارات المناسبة والابتعاد عن المركزية في القرار خصوصا أن الاتحاد يعتبر هو الجهة الأولى المسؤولة عن تطوير اللعبة. النتائج المتواضعة التي حققتها جميع المنتخبات المشاركة في البطولات الخارجية تؤكد أن هناك خللاً كبيراً في اللعبة حالياً خصوصا أنها احتلت مراكز متأخرة جداً خلف منتخبات لا تملك أي انجازات في اللعبة ما يعكس حجم التراجع الرهيب الذي تعاني منه الكرة الطائرة المحلية وهو ما يستدعي تدخلاً سريعاً من المسؤولين عن الرياضة لإعادة «الطائرة» إلى التحليق من جديد.

