أبل ناقش مع قادة «الحرس» التفرغات الرياضية

محلية

اكد محمود ابل نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية على ان الهيئة تعمل على أهمية تطوير الرياضة الكويتية من خلال تطبيق التفرغات الرياضية للاعبين والاجهزة الفنية والادارية مع انطلاق الاستحقاقات المحلية للاتحادات الرياضية وما طرأ اخيرا بخصوص التفرغ الموسمي والذي ينعكس على تطور اداء الرياضيين، وقال ابل عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد مع قادة الحرس الوطني بحضور العميد احمد عبد الرحمن مدير ديوان معالي نائب رئيس الحرس، العقيد ركن سامي ضحوي مدير مديرية القوي البشرية، العقيد ركن فيصل هزاع رئيس فرع شؤون الخدمة، مقدم حقوقي فلاح مهدي من الادارة القانونية ومستشاري الهيئة: «بناء على توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري بضرورة الاهتمام بالشباب الرياضي من اجل تطوير الرياضة المحلية مما يعود بالنفع على جميع المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة في جميع الالعاب، واجتماعنا مع قادة الحرس الوطني يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تعقد في الفترة الحالية من اجل الوصول الى صيغة ألية مناسبة لتطبيق التفرغات الرياضية التي تسهم في تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ويأتي بالإيجاب لمصلحة المنتخبات الوطنية خلال المشاركات في المحافل الدولية».

واضاف ابل قائلا: «الاجتماع كان ايجابياً واسفر عن تفهم الجميع لدور الهيئة العامة للرياضة في توفير المناخ الصحي للاعبين، ومن اهم ايجابيات الاجتماع هو حرص مسؤولي الحرس الوطني على الاجتماع مع مسؤولي الهيئة لوضع الالية المناسبة على ان يتم تكرار تلك الاجتماعات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات وزير الدولة الشؤون الشباب الذي يحرص على توفير جميع أوجهه الدعم لأبنائنا الرياضيين وان تكون التفرغات حسب اللوائح والنظم المنظمة لذلك وان تمنح للمستحقين والغرض الذي تضمنه القانون».

واشار نائب مدير عام الهيئة الى ان التفرغ الموسمي يتضمن اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية ويمنح فقط للمستحقين.

