«الهيئة» تطلق دوري الأكاديميات

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أقام قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة قرعة النسخة الأولى لدوري الأكاديميات لكرة القدم موسم 2022 – 2023 للمراحل السنية من 2008 الي 2010 بمشاركة 14 أكاديمية تم تقسيمهم إلى مجموعتين 7 أكاديميات في كل مجموعة وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد يتأهل ثلاث أكاديميات للدور ربع النهائي على أن يلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى ويتأهل الفائزين إلى الدور قبل النهائي لملاقاة أصحاب المراكز الأولى. ومن جانبه أكد حامد الهزيم مدير إدارة الفعاليات والشركات في قطاع الرياضة للجميع على أن الهيئة سخرت جميع الإمكانات من أجل إنجاح النخسة الأولى لدوري الأكاديميات من خلال التعاون بين إدارة الفعاليات وإدارة مرافق الرياضة للجميع والتراخيص، وبين الهزيم أن اللجنة المنظمة أخذت بعين الاعتبار كافة ملاحظات القائمين على الأكاديميات من حيث وقت إقامة المباريات ونظام البطولة من أجل إنجاحها واستمرارها.