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العربي يدرس إعارة خابا للوداد


أكدت وسائل الإعلام المغربية ان نادي الرجاء البيضاوي ينوي فسخ عقده مع اللاعب حمزة خابا بسبب عدم تمكنه من تسجيل اللاعب في قائمته للموسم الجديد كونه مرتبطاً بعقد مع النادي العربي. ورغم محاولات اللاعب والنادي المغربي إيجاد حلول ودية إلا أن العربي تمسك بحقوقه خصوصاً أن اللاعب رفض الانضمام إلى الأخضر بعد توقيعه عقداً لمدة موسمين. ووصلت الامور بين اللاعب والنادي المغربي إلى طريق مسدود بعد رفض الرجاء المشاركة في دفع قيمة الشرط الجزائي للعربي خلال اجتماع رئيس النادي عزيز البدراوي مع خابا الذي غاب عن تدريبات الأخير في اليومين الماضيين. وترددت أنباء عن تقدم الوداد البيضاوي غريم الرجاء بعرض لاستعارة اللاعب لموسم واحد من العربي وهو الأمر الذي تدرسه إدارة الأخضر بجدية ويبدو أنها ستوافق عليه.


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