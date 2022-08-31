«التحكيم» يؤيد عقوبتي منع الهلال وإيقاف كنو

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ذكر نادي النصر السعودي أن مركز التحكيم الرياضي أيد عقوبتي منع الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، وكذلك إيقاف اللاعب محمد كنو لمدة 4 شهور على خلفية القضية المثارة بين الناديين بسبب توقيع اللاعب لكليهما. وبذلك، لن يكون الهلال قادرا على قيد أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى فترة الانتقالات الشتوية التالية، فيما سيبدأ إبرام الصفقات في الصيف المقبل. في المقابل، خفض المركز الغرامة المُزمع دفعها من الهلال ومحمد كنو إلى النصر، من 27 إلى نحو 20 مليون ريال سعودي. وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وقعت 3 عقوبات على الهلال، في مايو الماضي، بسبب الشكوى التي تقدم بها النصر ضده، بعد تجديد عقد لاعبه محمد كنو في يناير الماضي، رغم توقيعه عقداً مع النصر.