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«سلة العربي» يضم 6 لاعبين

زيد خلف
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الأربعاء 31 أغسطس 2022

تعاقد العربي مع 6 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة السلة في النادي استعدادا للموسم المقبل. وضم الأخضر اللاعبين الجدد جميعهم من نادي الساحل، الذي قررت إدارته الانسحاب من دوري كرة السلة الموسم المقبل. واللاعبون هم الاخوان احمد ومحمد عناد وخلف الفيلكاوي وفهاد العجمي وحسن اشكناني وعادل امان. وأخفقت ادارة النادي في تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين لعبوا مع الفريق في الموسم الماضي، وهم خالد الغيص ومحمد ماجد ومحمد الملا. ودخلت ادارة النادي في التفاوض مع محترفَين اميركيَين زحدهما يلعب في مركز صانع الالعاب، والآخر في مركز الارتكاز لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل، اذ من المتوقع ان يتم الاتفاق معهما تمهيداً لانضمامهما الى الفريق.


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