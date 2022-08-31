الشريعان يضبط معارض المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

مال وأعمال

أصدر التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قراراً يقضي بمنع نشاط إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة دون ترخيص كتابي من «التجارة»، فيما قصر هذا النشاط على 3 جهات.

ووفقا للقرار يقتصر إقامة هذه المعارض على:

1- الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإقامة المعارض.

2- الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

3- الدول العربية والأجنبية.

ويمنح الترخيص بإقامة معرض دولي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقا للشروط والإجراءات التالية:

1. تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة ومشفوعاً بالمستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد إقامته بـ 60 يوماً على الأقل.

2. تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألّا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها عن 20 في المئة من إجمالي عدد المشاركين.

3. تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مشفوعاً بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوماً.

4. تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.

5. الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بـ«التجارة».

6. الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك على إقامة مستودع جمركي مؤقت في مكان إقامة المعرض.

7. أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

واستثنى القرار في مادته الخامسة المشغولات المستوردة من إجراءات الدمغ إذا كان قصد المشارك في المعرض الدولي عرض المشغولات فقط، فيما تقرر الترخيص بإقامة معرض محلي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقا للشروط والإجراءات التالية:

1- تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة ومشفوعاً بالمستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد إقامته بـ 60 يوماً على الأقل.

2- تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها عن 20 في المئة من إجمالي عدد المشاركين.

3. تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مشفوعا بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوماً.

4- تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.

5- الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بالوزارة.

