«المركزي»: 17.2 مليار دينار إجمالي القروض بنهاية يوليو

مال وأعمال

كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن القروض الاستهلاكية والمقسطة سجلت ارتفاعاً قدره 2.1 مليار دينار على أساس سنوي بالغة 17.2 مليار بنهاية يوليو 2022 مقابل 15.1 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الاحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو أن موجودات بنك الكويت المركزي ارتفعت بواقع نصف مليار دينار بنهاية يوليو بالغة 13 مليار دينار مقابل 12.5 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت أن الاصول الاحتياطية الرسمية للكويت سجلت ارتفاعاً قدره 1.2 مليار على أساس سنوي بالغة 14.4 مليار دينار مقابل 13.2 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما رتفعت أصول البنوك المحلية في دولة الكويت بنهاية شهر يوليو 2022 بنسبة 10.36% على أساس سنوي، وذلك بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي كما سجلت البنوك المحلية في الكويت أصولاً في نهاية الشهر الماضي بقيمة 81.52 مليار دينار مقابل 73.87 مليار دينار في يوليو عام 2021.

وسجل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0?1 في المئة في يوليو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 41?7 مليار دينار، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار بواقع 0?2 في المئة في يوليو الماضي لتبلغ 37?1 مليار دينار.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 7?6 في المئة لتبلغ 2?8 مليار دينار في حين استقرت إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند ثلاثة مليارات دينار.

