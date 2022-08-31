«بيتك» يقدم معدّات الأمن والسّلامة والمحافظة على البيئة البحريّة

مال وأعمال

انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعيّة، قام فريق «بيتك» بتوزيع عدّة الأمن والسّلامة، وأدوات المحافظة على البيئة البحريّة على مرتادي البحر بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السّواحل.

وشهدت الفعالية التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي تفاعلاً كبيراً من مرتادي البحر، وكان لـ «مركز الخيران الساحلي» التابع لوزارة الداخلية – الادارة العامة لخفر السواحل، دور مهم في تنظيم عمليّة التّوزيع. وهذا التعاون هو استمرار للعديد من المبادرات والفعاليات بين «بيتك» والوزارة سنوياً.

وتأتي هذه المبادرة تزكيدا لاهتمام «بيتك» بالمبادرات التي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتدعم المجتمع، ونشر هذه الثقافة التي تهدف إلى المحافظة على مرتادي البحر.

وقد أطلق «بيتك» العديد من المبادرات البيئيّة تحت مظلّة Keep it Green أبرزها اطلاق أول بطاقة صديقة للبيئة في الكويت مصنوعة من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 85.5%، إضافة الى توقيع مذكرات تعاون وشراكات مع جهات حكوميّة وأهليّة لدعم حملة تشجير وتخضير الكويت، والحد من الانبعاثات الكربونيّة. ومن هذه المشاريع زراعة أكثر من 1200 شجرة والعناية بها لمدّة 3 سنوات، وهي متوسّط فترة العناية اللازمة بالشّجرة لتصبح بعدها مكتفية ذاتياً، وشارك «بيتك» أيضاً في تنظيف جزيرة كبّر.

