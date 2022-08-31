الكويت.. 1.68 مليار دولار أرباح الشركات المدرجة

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2022، إذ بلغت 1.68 مليار دولار أميركي مقابل 1.66 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2021.

ووفق التقرير الصادر من شركة كامكو انفست ، جاء قطاع البنوك في الصدارة كأكثر القطاعات تأثيراً على ارتفاع إجمالي أرباح البورصة، إذ قفزت أرباح القطاع بنسبة 39.1 في المئة ووصلت إلى 920.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 661.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.

وسجل قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى معدل نمو في الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2022 بنمو سنوي بنسبة 222.2 في المئة لتصل أرباح القطاع إلى 133.2 مليون دولار مقابل 41.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.

أما على صعيد قطاع الإعلام والترفيه، فارتفعت أرباح شركة السينما الكويتية الوطنية بأكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 10.14 ملايين دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 0.93 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو الإيرادات التشغيلية وزيادة حصة احدى الشركات الزميلة. وسجلت شركة التقدم التكنولوجي ضمن قطاع الرعاية الصحية صافي ربح قدره 12.2 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 9.1 ملايين دولار في الربع الثاني من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 33.1 في المئة بدعم من زيادة الإيرادات مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح.

من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 23.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 228.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 185.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021. وسجلت مجموعة زين صافي ربح قدره 164.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 137.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 19.6 في المئة.

وبلغت أرباح قطاع العقار 137.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل صافي ربح قدره 67.4 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.

كما ارتفعت أرباح قطاع التأمين هامشياً بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 59.4 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 59.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.

ووصلت الأرباح التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثاني من العام 2022 بدعم من النمو واسع النطاق للأرباح التي سجلتها كل القطاعات باستثناء القطاعين المالي والأدوية. وقد كان لارتفاع أرباح شركات الطاقة جراء ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار المساهمة الرئيسية في ارتفاع إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات الخليجية. كما كانت معنويات المستهلكين وأنشطة الأعمال قوية خلال هذا الربع على الرغم من التباطؤ على المستوى العالمي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وجهود البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار.

النصف الأول

وبلغ صافي الربح الإجمالي للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 143 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام. وكان معدل النمو في الربع الثاني على أساس سنوي أكثر ارتفاعاً، إذ بلغ 62.6 في المئة مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام 2021 التي بلغت 47.6 مليار دولار أميركي. وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية في الصدارة من حيث الأرباح المطلقة مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، حيث شكلت نحو 90 في المئة من إجمالي النمو السنوي للأرباح. ومن حيث النمو على أساس ربع سنوي، ساهمت قطاعات الطاقة والمواد الاساسية والمرافق العامة في تعويض تراجع أرباح قطاع الاستثمار والتمويل. واحتفظت أرامكو السعودية بريادتها كأكبر مساهم في نمو الأرباح خلال الربع. إلا انه حتى باستثناء أرباح أرامكو، ظل نمو إجمالي الأرباح قوياً، إذ وصل إلى نسبة 32.9 في المئة على أساس سنوي و 11.2 في المئة على أساس ربع سنوي.

