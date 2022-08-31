البورصة.. انخفاض قابله سيولة بـ 48 مليون دينار

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس، على انخفاض مؤشرها العام 11?2 نقطة ليبلغ مستوى 7735?27 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?15 في المئة. وتم تداول 447?8 مليون سهم عبر 11798 صفقة نقدية بقيمة 47?8 مليون دينار وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5?7 نقطة ليبلغ مستوى 5851?65 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?1 في المئة من خلال تداول 399?9 مليون سهم عبر 6901 صفقة نقدية بقيمة 21?7 مليون دينار «نحو 65?7 مليون دولار». كما انخفض مؤشر السوق الأول 18?2 نقطة ليبلغ مستوى 8638?56 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?21 في المئة من خلال تداول 47?8 مليون سهم عبر 4897 صفقة بقيمة 26 مليون دينار. في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 27?6 نقطة ليبلغ مستوى 6119?16 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?45 في المئة من خلال تداول 316?15 مليون سهم عبر 4256 صفقة نقدية بقيمة 19?2 مليون دينار «نحو 58?17 مليون دولار». وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات «رمال» و«قيوين أ» و«الخليجي» و«مدار» من الأكثر ارتفاعا أما شركات «ايفا فنادق» و«بيتك» و«وطني» و«أجيليتي» فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات «ثريا» و«يونيكاب» و«وثاق» و«جياد» من الأكثر انخفاضا.