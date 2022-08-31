أحداث العراق وليبيا تدعم النفط.. والعين على التطورات المتلاحقة في البلدين

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط، متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، إذ تخشى السوق أن تؤدي زيادة البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 81 سنتا أو 0.7% إلى 104.28 دولارات للبرميل، بعد صعودها 4.1% في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96.68 دولاراً للبرميل، بانخفاض 33 سنتا، أو 0.3%، بعد ارتفاع بنسبة 4.2% في الجلسة السابقة.

التضخم يؤثر في العالم

والتضخم قريب من خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، وهو مستوى لم تشهده منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة.

وكالة الطاقة الدولية

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط الروسي فاق التوقعات في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مما يؤثر أيضاً في الأسعار. لكنه قال إن موسكو ستجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على الإنتاج مع بدء تضررها من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. وقال رئيس الوكالة أيضاً إن الدول الأعضاء يمكنها سحب المزيد من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت ذلك ضرورياً عند انتهاء البرنامج الحالي. لكن الأحداث التي يشهدها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، دعم الأسعار.

