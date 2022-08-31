البخيّت: «وربة» يعلن أسماء 15 فائزاً في سحب حسابي «السنبلة» و«الحصالة»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة - البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت - أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي وهم: خالد علي البراهيم القاضي، وعلي رحمن عبد الرحمن خان، وعيد فلاح حميد العجمي، وصيتة حسين ناصر المطيري، وأحمد المحمد الملحم، وأمل حسين أكبر حسن، ووليد خليفة فرحان الدوخي، وسارة عادل سالم الراشد، وعمر علي عبد القادر العثمان، وعبير حمدان محمد العازمي. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: هبة بدر عيد الغصاب، عبد العزيز محمد حمود العنزي، عبد الرزاق عبد الرحمن الحسينان، غلا حمد سليمان الشمري، شوق عبد الله حمود القلاف.

الجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب.

وأما بالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط قال عبد العزيز سعود البخيّت - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

