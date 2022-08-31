«المتحد» يواصل جهوده في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

مال وأعمال

في إطار جهوده المجتمعية المتواصلة للحد من النفايات الإلكترونية، يواصل البنك الأهلي المتحد نشاطه المجتمعي في مجال إعادة تدوير النفايـات الإلكترونية عبر تجميعها وتحويلهـا إلى منتجـات مفيـدة وصديقـة للبيئـة بالتعاون مع شركة «انفيروسرف» المتخصصة في إعـادة تدويـر المخلفات الالكترونية وإدارتها وفق أفضل الممارسات البيئية. وفي هذا الإطار قام البنك بتجميع دفعة جديدة من الأجهزة الالكترونية التي انتهى عمرها الافتراضي وسلمها إلى شركة «انفيروسرف» لإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل صحيح وآمن ووفق أفضل الممارسات الصديقة للبيئية.

وتعليقًا على هذه المبادرة التي يعتز البنك بنجاحها واستمراريتها، أفادت رئيس الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي في تصريح صحافي: تأمين بيئة خضراء وسليمة هي واحدة من الركائز الأساسية التي يتضمنها برنامج البنك الأهلي المتحد للمسؤولية المجتمعية، مؤكدة أن برنامج تدوير النفايات الإلكترونية بالتعاون مع انفيروسيرف يهدف إلى المساهمة في المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها، وتقديم التوعية بأفضل الممارسات المتبعة في التخلص من النفايات الالكترونية.

وحذرت التميمي من تفاقم مشكلة النفايات الالكترونية وخطورتها على صحة الإنسان والبيئة في حال التعامل معها بشكل غير مسؤول وإلقائها في سلة المهملات، مشيرة إلى أن خطورة النفايات الالكترونية تعود إلى احتوائها على مواد كيميائية سامة وخطرة وقابلة للاشتعال، ويُخشى من امتداد أضرارها إلى التربة والمياه الجوفية. وخاصة في ظل الارتفاع المتزايد الذى يشهده العالم في عدد الأجهزة الإلكترونية التي تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي سنوياً، وهو ما يحتاج إلى تكاتف الجهود للحد من مخاطر النفايات الإلكترونية الناتجة عن التخلص من هذه الأجهزة.

وأضافت التميمي: إن البنك حريص على التعاون مع شركة «انفيروسيرف» بوصفها إحدى الشركات المتخصصة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية عبر طرق آمنة ومحكمة، مشيرة إلى أن هذا النشاط من شأنه أن يحافظ على الموارد الطبيعية وأن يحمي الصحة والبيئة من أخطار تلك النفايات.

