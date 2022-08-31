«الوطني» احتفل بنجاح أول اختبار «IELTS»

مال وأعمال

احتفل بنك الكويت الوطني بنجاح أول اختبارات اللغة الإنكليزية الدولية «IELTS»، والذي عقد في المقر الرئيسي للبنك من خلال المجلس الثقافي البريطاني في الكويت، في بادرة هي الأولى من نوعها في الكويت ومنطقة الخليج العربي، وذلك ضمن المبادرة التي يقدمها الوطني لعملاء باقة الشباب من حاملي «بطاقة الشباب الوطني للسحب الآلي أو مسبقة الدفع».

وبهذه المناسبة، قالت نورة النجار، المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: «تؤكد تلك المبادرة الاستثنائية دور البنك الرائد والتزامه الراسخ بأداء مسؤولياته المجتمعية تجاه قطاع التعليم ودعم الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحها بالعلم والمعرفة، لإعداد كوادر قادرة على مواصلة البناء من أجل مستقبل مزدهر للكويت».

وأضافت النجار: «الوطني أبرز المؤسسات الرائدة في المنطقة في دعم الطلبة والكوادر الشابة إيمانا منه بضرورة المساهمة في تطوير وصقل الكفاءات والكوادر الوطنية والتزاماً منه بدعم المبادرات الاجتماعية التي تتوافق مع أهداف التنمية الطموحة لبلادنا».

وأكدت النجار على صدارة شريحة الشباب اهتمام بنك الكويت الوطني والتركيز على التواصل المستمر معهم للوقوف على كل تفضيلاتهم واحتياجاتهم وتكثيف العمل من أجل تلبية تلك الاحتياجات وتوفير الخدمات والمبادرات التي توافق تطلعاتهم.

