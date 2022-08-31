الحمد: تنويع الاستيراد لضبط سوق البناء

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشار البناء للمقاولات عبدالله الحمد أن تحديد أسعار البناء يتوقف على عدة عناصر من أهمها: أسعار الأيدي العاملة وأسعار المواد الخام، بالإضافة إلى عاملي العرض والطلب.

وأضاف الحمد، في بيان صحافي، أن ثبات الأسعار متوقعاً في الفترة المقبلة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء، موضحا أن تراجعها التدريجي قابل للحدوث، في حال ما لم يتم توزيع مدن جديدة في الفترة المقبلة.

واوضح الحمد أنه في حال وجود توجهات فعلية ببناء مدن جديدة، فإن الأسعار قد تتغير إلى ارتفاعات بسيطة، نافياً أن تكون أسعار البناء مركزة في أسعار طن الحديد فقط، مضيفاً أن هناك أمورا أخرى تشارك في التأثير على السعر منها : الأيدي العاملة وعدم وجود طاقة استيعابية للعمالة تجعلهم ينتقون المشروع بالسعر المناسب لهم.

3 عناصر

وبين أن حل إشكالية ارتفاعات أسعار الأيدي العاملة يكمن في تطبيق 3 عناصر رئيسية هي: تنظيم عملية البناء وبالدرجة الأولى تعاقدات الباطن بين الشركات والعمالة السائبة وإتاحة الفرصة لأصحاب الشركات لجلب العمالة من الخارج لخلق روح التنافس فيما بين ينعكس إيجاباً على وضع السوق الذي يعاني منذ جائحة كورونا من ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأيدي العاملة.

وذكر أنه بجانب تنظيم العلاقة بين الشركات والعمالة السائبة وفتح المجال أصحاب الشركات لجلب عمالة من الخارج ، فإنه من الضروري فتح الفرص أمام العمالة السائبة لتحسين أوضاعهم دون اللجوء للإبعاد مع وضع قوانين تخدم الملاك وأصحاب الشركات.

كورونا وأسعار الشحن

وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء، أشار الحمد إلى أن ارتفاعات الأسعار ارتبطت بعوامل خارجة عن إرادة السوق مثل : جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت سلباً في سوق البناء والقطاع العقاري والحرب «الروسية - الأوكرانية» وارتفاع أسعار الشحن وغيرها وكذلك جشع بعض التجار في الكويت، مستدركاً أنه في تلك الحالات يفضل تدخل الحكومة لحل هذه الأمور من تنوع مصادر الاستيراد وتوفير الدعــوم والتسهيلات للملاك.

وشدد الحمد على أنه في حال تواجد الطلب وتراجع العرض من العمالة والمواد الخام، فمن الصعب تراجع الاسعار ولكن يتوقع ثباتها،مشيراً إلى أنه طالما هناك حاجة للبناء، فيمكن للفرد القيام بالبناء لاحتياجه للسكن، ما دام يمتلك السيولة التي تمكنه من القيام بالبناء.

