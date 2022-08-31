«الطيران المدني»: أكثر من 4 ملايين مسافر استفادوا من خدماتنا

وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني نجاح خطتها التشغيلية لموسم الصيف للعام الحالي «بامتياز» وتقديم خدمات السفر لأكثر من أربعة ملايين مسافر.

وقال نائب المدير العام للإدارة لشؤون مطار الكويت الدولي صالح الفداغي لـ«كونا» أمس الثلاثاء: إن المطار شهد نموا في عدد المسافرين العام الحالي مقارنة بالعام الماضي تزامنا مع قرار إلغاء قيود السفر التي أقرتها اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الفداغي أن دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول من بين الوجهات الأكثر طلبا للسفر خلال موسم الصيف هذا العام، لافتا إلى أن مطار الكويت الدولي «تجاوز بنجاح الوضع غير المستقر نسبيا الذي شهده قطاع الطيران في عام 2020 أثر جائحة كورونا».

وأكد الحرص على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وجودة الخدمات لجميع ركاب مطار الكويت الدولي مع الحفاظ على المنظومة الصحية في البلاد.

ونوه الى تعاون جميع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات العاملة في المطار مثمنا الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وجميع موظفي «الطيران المدني» وشركات الطيران ومقدمي الخدمات.

وذكر أن قطاع شؤون المطار استمر في تقييم الحركة التشغيلية لجميع الوجهات بهدف رصد السلبيات وتذليل الصعوبات وتسخير الإمكانات التي من شأنها تسهيل حركة المغادرين والقادمين إلى مطار الكويت الدولي.وأشار إلى أن «الطيران المدني» ركزت في خططها الحالية والمستقبلية على تطوير مستوى الخدمات وتفعيل جميع الأدوات والبرامج التي تعكس مستوى رضا المسافرين ومن أهمها تفعيل آلية الاستبيان في الأجهزة المخصصة لذلك والمتوافرة في جميع مباني مطار الكويت الدولي.

وتوقع الفداغي أن تكون حركة الركاب والرحلات لموسم الشتاء وحتى نهاية العام الحالي نحو 4?4 ملايين مسافر ونحو 38 ألف رحلة، مشيرا إلى عودة حركة النقل الجوي بصورة طبيعية كما هو قبل جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة تقيد جميع ركاب مطار الكويت الدولي بتعليمات الأمن والسلامة المعلن عنها في جميع المواقع الرسمية للإدارة العامة للطيران المدني.

