«الخارجية»: قلقون إزاء تطورات الأحداث في العراق

وطن النهار

أعلنت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء أن الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيق.

ونوهت الوزارة في بيان لها أمس إلى دعوة الكويت لجميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم حفاظا على مكتسباته وحقنا لدماء شعبه الشقيق.

وشددت الوزارة على تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق حكومة وشعبا وأملها بأن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.

كما أهابت سفارة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا.

وحثت السفارة المواطنين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها على هاتف الطوارئ رقم 0096407802604123.

