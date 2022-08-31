loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الخارجية»: قلقون إزاء تطورات الأحداث في العراق


أعلنت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء أن الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيق.
ونوهت الوزارة في بيان لها أمس إلى دعوة الكويت لجميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم حفاظا على مكتسباته وحقنا لدماء شعبه الشقيق.
وشددت الوزارة على تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق حكومة وشعبا وأملها بأن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.
كما أهابت سفارة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا.
وحثت السفارة المواطنين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها على هاتف الطوارئ رقم 0096407802604123.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة