«التطبيقي»: صرف 70 % من مستحقات «الصيفي»

وطن النهار

بارك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل محمد الضاحي البدء الفعلي في صرف مستحقات الفصل الصيفي لأعضاء هيئتي التدريب والتدريس متمنيا لهم قضاء عطلة سعيدة مع عائلاتهم الكريمة.

وأوضح الضاحي أن الإدارة العليا للهيئة قامت بصرف 70% من مستحقات الفصل الصيفي، والـ 30% المتبقية ستكون عند اعتماد الميزانية الجديدة للهيئة، متوجها بشكره وتقديره لإدارة الهيئة لتعاونها المثمر مع الرابطة، والشكر موصول لكل القائمين على عملية الصرف لما بذلوه من جهود مشكورة أثمرت إتمام عملية الصرف في وقت قياسي.

