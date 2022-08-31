الرئيس.. المواطن

الأولى

واصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف جولاته التفقدية المفاجئة على الجهات والمرافق الحكومية والالتقاء بالمواطنين وسماع شكاواهم واقتراحاتهم لتطوير العمل حيث جال أمس في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم في مستشفى مبارك الكبير.

وخاطب النواف قياديي «السكنية»، قائلا: «لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت».

وأوصاهم سموه بالتواصل مع المراجعين.. «اقعدوا مع المراجعين ولو مرة أو مرتين أسبوعيا ولو لمدة ربع ساعة، وافتروا بين المراجعين يوميا ولو 5 دقائق، حتى تحققوا النجاح في عملكم فأنتم مسؤولون والنجاح والثناء لكم أنتم وسيجني ثماره أهل الكويت بمن فيهم أولادكم».

وطلب من مراجعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابلاغه بأي ملاحظات للعمل على إيجاد المعالجة الناجحة لها.

وطمأنهم قائلا: نستبشر خيرا بمجلس الأمة الجديد وان شاء الله يمشون الأمور الشعبوية كلها من أجل الشعب الكويتي. وأبلغ النواف القياديين في «السكنية» ببعض الملاحظات البسيطة لتيسير العمل بروح جديدة ولخدمة المراجعين.

وقال: «جلست مع المراجعين ووجدت عندهم مليون مشكلة».

وفي لفتة إنسانية أوصى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف القياديين في «السكنية» قائلا: «أوصيكم بكبار السن».

وقام سمو رئيس مجلس الوزراء بجولة مفاجئة امس في مستشفى مبارك الكبير؛ حيث زار المرضى واطمأن على الخدمات المقدمة لهم واستمع إلى ملاحظاتهم، ووجه تعليماته إلى المسؤولين، مشددا على ضرورة تسهيل أمور المراجعين والعناية بالمرضى، وقيام الموظفين بأداء المهام المطلوبة من زملائهم في حال كانوا في إجازة.

وتوجه سموه مخاطبا أحد المرضى: «اذا عندكم شي قولوا نحن في خدمتكم ورعايتكم».

من جانبه قال مدير مستشفى مبارك الكبير د. مهدي الفضلي في تصريح على هامش الجولة تشرفنا بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء للمستشفى وقد تفقد سموه المرضى في العيادات وفي قسم الحوادث، مشيرا الى ان سموه وجه بضرورة الاستماع الى المراجعين ومقترحاتهم، مشددا على أهمية التواصل الميداني مع المرضى والمراجعين والعمل على تذليل ما قد يواجههم من تحديات كما وجه باهمية ان تظل ابواب مكاتب القياديين مفتوحة لأي شكاوى والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار الفضلي الى ان زيارة سمو الشيخ أحمد النواف للمستشفى رسالة دعم للعاملين في المستشفى وحث على مواصلة جهود الارتقاء بالخدمة الصحية وتقديمها وفق أفضل المعايير، مشيرا الى ان الجولة ضمن سياسة اصلاحية وجولات ميدانية مهمة على كثير من المؤسسات والمرافق الحكومية تبنيه مبدأ الشفافية بين المواطن والمسؤول حتى انه خاطب بعض المرضى والمراجعين قائلا: «اذا عندكم شيء قولوا».