الخالد: لا تهاون.. لا تراخٍ

الأولى

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد منتسبي القوات المسلحة إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم واستعدادهم دون تهاون أو تراخٍ.

وأكد خلال جولة قام بها امس على عدد من المواقع الأمنية والعسكرية في المنطقة الشمالية أن حفظ أمن البلاد واستقرارها وبذل الغالي والنفيس من أجلها والذود عن ترابها هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى التي من أجلها نعمل وبها نعتز ونفخر، مشيرا الى ان رجال القوات المسلحة هم درع الوطن الحصينة وسده المنيع، ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وشدد الخالد خلال جولته على أهمية الحرص واليقظة في مختلف المواقع العسكرية والمنافذ الحدودية والعمل بكل تفان وإخلاص لمنع دخول وتداول أي مواد أو آفات ضارة، لا سيما المخدرات منها، والتي أصبحت اليوم الخطر الأول الذي يهدد سلامة وأمن مجتمعاتنا وصحة شبابنا وتفاقم أعداد الجرائم والاعتداءات التي يكون السبب الرئيس فيها تعاطي مثل هذه المواد الخطرة، مؤكدا ان محاربة مثل هذه الآفة تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الرسمية في البلاد.

واستمع الخالد لشرح مفصل عن طبيعة العمل والاجراءات المتبعة في منفذ العبدلي، وعملية التنسيق القائم والمشترك مع مختلف الجهات المعنية بالبلاد.