«الوحدة الاقتصادية الاستشارية».. ترى النور

الأولى

أعلن رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي بالإضافة إلى الخبرات الوطنية ذات الاختصاص بالشأن الاقتصادي.

وقال في تصريح له أمس ان ذلك جاء بناء على توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف حول أهمية تبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وأضاف: الوحدة ستتولى مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، كما ستبحث سبل تنويع القاعدة الاقتصادية والايرادات العامة غير النفطية علاوة على مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمرين الوطني والاجنبي. وأشار إلى أن الوحدة ستعمل كذلك على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة. واستطرد قائلا أن الوحدة ستناقش سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة. و أكد الدخيل أن الوحدة ستبذل عناية واهتماما لإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة جميع الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني.

