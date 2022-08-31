بغداد «هادئة آمنة» مجدداً.. وترحيب أممي بعودة «صوت العقل»

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بغداد- الوكالات: انسحب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء في بغداد، أمس بعيد كلمة لزعيم التيار مقتدى الصدر طالب فيها مؤيديه من المعتصمين بإلغاء الاعتصام والانسحاب من أمام البرلمان كما قرر الإطار التنسيقي إنهاء اعتصام أنصاره بعد ليلة دامية قضى فيها 30 شخصا جراء اشتباكات مسلحة.. فيما رحبت الامم المتحدة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وقادة سياسيون في البلاد بخطوة الصدر.... (طالع ص 12).

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» امس، بدعوة الصدر لحقن الدماء. وكتبت في تغريدة على تويتر «يونامي ترحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر. وكما قلنا بالأمس: ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل».

من جهته قال الكاظمي، ان دعوة الصدر إلى وقف العنف «تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراق».

وفي المنحى اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان موقف الصدر «بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير». كما قال رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، إن مبادرة الصدر «شجاعة وتستحق التقدير والثناء» بينما شدد رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي على «الاحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي».

في غضون ذلك أعلن قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم بهجت أن قواته أمنت انسحاب المعتصمين من المنطقة الخضراء «بشكل مرن ولم تشهد العملية أي حوادث».

كما قررت قيادة العمليات المشتركة رفع حظر التجول في بغداد والمحافظات، بينما أعلنت وزارة التربية استئناف الامتحانات اليوم، واعطى رئيس الوزراء تعليماته بفتح الجسور المغلقة وسط العاصمة.

الى ذلك دعا الإطار التنسيقي في بيان أنصاره المعتصمين إلى العودة إلى منازلهم «سالمين غانمين» حسب وصف البيان. وطالب الإطار أنصاره أن يكونوا دوما على أتم الاستعداد.

وكان الصدر طالب في مؤتمر صحافي في مدينة النجف أنصاره بالانسحاب فورا من الاعتصام أمام البرلمان وأمهلهم ساعة واحدة للانسحاب، مشددا على أنه سيتبرأ منهم إذا لم ينسحبوا. كما أثنى الصدر على عمل القوات الأمنية وقال إنها وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف وأضاف في كلمة على خلفية الأحداث التي تشهدها بغداد أن أفراد الحشد الشعبي لا علاقة لهم بما يحدث.

واندلعت اضطرابات بغداد التي امتدت الى محافظات الجنوب عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي إذ اقتحم أنصاره قصر الحكومة ومبنى البرلمان. قبل ان تندلع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمرت طيلة الليل وصباح امس. وقال مصدر طبي عراقي إن 30 شخصا قُتلوا وأصيب 700 آخرون جراء الاشتباكات بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية.