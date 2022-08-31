17.2 مليار دينار إجمالي القروض نهاية يوليو

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كشف بنك الكويت المركزي عن أن القروض الاستهلاكية والمقسطة سجلت ارتفاعاً قدره 2.1 مليار دينار على أساس سنوي بالغة 17.2 ملياراً بنهاية يوليو 2022 مقابل 15.1 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك ان الموجودات ارتفعت بواقع نصف مليار دينار بنهاية يوليو بالغة 13 مليار دينار مقابل 12.5 ملياراً في السنة الفائتة.

ولفتت الى ان الاصول الاحتياطية الرسمية للكويت سجلت ارتفاعاً قدره 1.2 مليار على أساس سنوي بالغة 14.4 مليار دينار مقابل 13.2 ملياراً، مشيرة الى ان البنوك المحلية سجلت أصولاً في نهاية الشهر الماضي بقيمة 81.52 مليار دينار مقابل 73.87 مليار دينار في يوليو من العام 2021.