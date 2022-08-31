النواف للقياديين: اتركوا مكاتبكم وحلوا مشكلات المراجعين

وطن النهار

واصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف جولاته التفقدية المفاجئة على الجهات والمرافق الحكومية والالتقاء بالمواطنين وسماع شكاواهم واقتراحاتهم لتطوير العمل حيث جال أمس في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم في مستشفى مبارك الكبير.

وخاطب النواف قياديي «السكنية»، قائلا: لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت.

وأوصاهم سموه بالتواصل مع المراجعين «اقعدوا مع المراجعين ولو مرة أو مرتين اسبوعيا ولو لمدة ربع ساعة، و افتروا بين المراجعين يوميا ولو 5 دقائق، حتى تحققوا النجاح في عملكم فأنتم مسؤولون والنجاح والثناء لكم أنتم وسيجني ثماره أهل الكويت بمن فيهم أولادكم».

وطلب من مراجعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابلاغه بأي ملاحظات للعمل على إيجاد المعالجة الناجحة لها. وطمأنهم قائلا: نستبشر خيرا بمجلس الأمة الجديد وان شاء الله يمشون الأمور الشعبوية كلها من أجل الشعب الكويتي.

وأبلغ النواف القياديين في «السكنية» ببعض الملاحظات البسيطة لتيسير العمل بروح جديدة ولخدمة المراجعين. وقال لهم حرفيا بعد أن طلب منه أحد المراجعين الضرب بيد من حديد: «جلست مع المراجعين ووجدت عندهم مليون مشكلة».

وفي لفتة إنسانية أوصى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف القياديين في «السكنية» قائلا: «أوصيكم بكبار السن».

وقام سمو رئيس مجلس الوزراء بجولة مفاجئة امس في مستشفى مبارك الكبير؛ حيث زار المرضى واطمأن على الخدمات المقدمة لهم واستمع إلى ملاحظاتهم، ووجه تعليماته إلى المسؤولين، مشددا على ضرورة تسهيل أمور المراجعين والعناية بالمرضى، وقيام الموظفين بأداء المهام المطلوبة من زملائهم في حال كانوا في إجازة.

وتوجه سموه مخاطبا أحد المرضى: «اذا عندكم شي قولوا نحن في خدمتكم ورعايتكم».

