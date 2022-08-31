مهدي الفضلي: رئيس الوزراء وجَّه بنهج «الباب المفتوح»

وطن النهار

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بجولة ميدانية مفاجئة لمستشفى مبارك الكبير، وتفقد سموه قسم الحوادث والعيادات الخارجية «الباطنية والاطفال» والتقى بعدد من المراجعين والمرضى مستمعا لشكواهم واقتراحاتهم

ورافق سموه خلال تفقده بعض اقسام المستشفي مدير المستشفى الدكتور مهدي الفضلي ورئيس الهيئة الطبية الدكتورة موضي المطيري ومساعد المدير المستشفى للشؤون الادارية عبد الله دشتي.

من جانبه قال مدير مستشفى مبارك الكبير الدكتور مهدي الفضلي في تصريح على هامش الجولة تشرفنا بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء للمستشفى وقد تفقد سموه المرضى في العيادات وفي قسم الحوادث، مشيرا الى ان سموه وجه بضرورة الاستماع الى المراجعين ومقترحاتهم، مشددا على أهمية التواصل الميداني مع المرضى والمراجعين والعمل على تذليل ما قد يواجههم من تحديات كما وجه باهمية ان تظل ابواب مكاتب القياديين مفتوحة لاي شكاوى والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار د. الفضلي الى ان زيارة سمو للمستشفى رسالة دعم للعاملين في المستشفى وحث على مواصلة جهود الارتقاء بالخدمة الصحية وتقديمها وفق أفضل المعايير، مشيرا الى ان الجولة ضمن سياسة اصلاحية وجولات ميدانية مهمة على كثير من المؤسسات والمرافق الحكومية تبنيه مبدأ الشفافية بين المواطن والمسؤول حتى انه خاطب بعض المرضى والمراجعين قائلا: «اذا عندكم شيء قولوا».

وكشف الفضلي عن قرب البدء في تشييد مركز القلب في مستشفى مبارك، موضحا انه تم دراسة امكانية توسعة قسم الحوادث وعيادات واجنحة الاطفال وانشاء مبنى منفصل للعيادات الخارجية ضمن خطة تطوير المستشفى.

