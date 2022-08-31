وزير الدفاع: القوات المسلحة درع الوطن وسوره المنيع

وطن النهار

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد منتسبي القوات المسلحة الى المحافظة على درجة جهوزيتهم واستعدادهم دون تهاون او تراخ، مؤكدا ان حفظ امن البلاد واستقرارها وبذل الغالي والنفيس من اجلها والذود عن ترابها، هو الهدف الاسمى والغاية الكبرى، التي من اجلها نعمل، وبها نعتز ونفخر، ورجال القوات المسلحة هم درع الوطن الحصينة وسده المنيع، ضد كل من تسول له نفسه العبث بامنه واستقراره وسلامة اراضيه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الدورية التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة امس وشملت عددا من المواقع العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في المنطقة الشمالية نقل خلالها تحيات صاحب السمو امير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الامين، لمنتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وتقديرهم للدور البطولي الذي يقومون به، وتفانيهم واخلاصهم في خدمة وطنهم والتضحية من اجله.

استهلت جولة الوزير بزيارة لواء السور الآلي 26 وكان في استقباله لدى وصوله آمر القوة البرية اللواء الركن محمد عبدالعزيز الظفيري وآمر لواء السور العميد الركن جابر فراج الهاجري وعدد من قيادات اللواء، حيث استمع الى شرح مفصل عن اهم الواجبات المناطة باللواء بالاضافة الى بيان طبيعة المهام والواجبات والتمارين الدورية التي يقوم بتنفيذها، والبرامج التي يتم اعدادها لتأهيل وتدريب منتسبيه.

بعد ذلك انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة في جولته لزيارة منفذ العبدلي الحدودي حيث كان في استقباله لدى وصوله مدير المنفذ العميد عبدالعزيز الحسيني وعدد من قيادات ومنتسبي المنفذ، حيث استمع لشرح مفصل عن طبيعة العمل والاجراءات المتبعة في منفذ العبدلي، وعملية التنسيق القائم والمشترك مع مختلف الجهات المعنية بالبلاد.

وقد اكد الوزير خلال جولته على اهمية الحرص واليقظة في مختلف المواقع العسكرية والمنافذ الحدودية والعمل بكل تفان واخلاص لمنع دخول وتداول أي مواد او آفات ضارة، لاسيما المخدرات منها، التي اصبحت اليوم الخطر الاول الذي يهدد سلامة وامن مجتمعاتنا وصحة شبابنا وتفاقم اعداد الجرائم والاعتداءات التي يكون السبب الرئيس فيها تعاطي مثل هذه المواد الخطرة، وعليه فان محاربة مثل هذه الآفة تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الرسمية في البلاد.

