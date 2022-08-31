لويس: 6 آلاف طالب كويتي في جامعاتنا

وطن النهار

اتفقت جمعية المهندسين والسفارة البريطانية على اتمام الاستعدادات لانجاز عدد من المشاريع المشتركة التي تتضمنها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية ومعهد المهندسين المدنيين البريطانيين في اطار اللجنة التوجيهية بين البلدين.

جاء ذلك في ختام أول زيارة لسفير بريطاني الى جمعية المهندسين الكويتية يوم أمس (الثلاثاء) الى مقر الجمعية حيث استقبل رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل وعدد من أعضاء مجلس الادارة السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس.

وبهذه المناسبة ثمنت لويس في ختام الزيارة مساهمات الجمعية ومتطوعيها في مجالات الهندسة المدنية و تطوير البنية التحتية، مبدية اعجابها بما رأت من ابتكارات للمتطوعين الكويتيين بالجمعية.

وأضافت في تصريح صحافي على هامش الزيارة: إن علاقة السفارة البريطانية بالمجتمع المدني في الكويت متميزة وتأتي جمعية المهندسين في مقدمة جمعيات النفع العام الذي تتعاون معها، مشيرة الى أن هذا التعاون يتمثل في التعاون باعتماد مزاولة المهنة الهندسية للمهندسين العاملين في عشرات الشركات البريطانية المساهمة في مشاريع التنمية في الكويت 2035 آملة في المزيد من هذه الشركات لتعمل في الكويت.

وأكدت، أن هناك عشرات الشركات البريطانية الراغبة في العمل بالسوق الكويتي، مضيفة أنه على هذه الشركات المعرفة بمتطلبات الاعتماد والفرص المتوفرة للدخول في المنافسة والمناقصات على المشاريع التنموية في الكويت.

وعن استعداد الجامعات البريطانية لاستقبال الطلبة الكويتيين قالت: بالفعل هناك نحو 8500 طالب كويتي في مختلف الجامعات البريطانية. ونتمنى زيادة هذا العدد في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية، مشيرة الى استعداد الجامعات البريطانية لاستقبال الطلبة الكويتيين في جميع المجالات، لاسيما في مجال الهندسة.

ولفتت لويس الى وجود تعاون بين الجمعية والسفارة البريطانية للارتقاء بآليات الاعتماد الهندسي المتبادل، مشيرة إلى تعاون الجمعية في اعتماد مهندسي الطاقة والأمن والسلامة.

وأشادت لويس بالعلاقات الكويتية- البريطانية في مختلف المجالات، مشيرة الى الاتفاقيات العديدة في المجال التعليمي والموقعة بين البلدين خاصة في التعليم العالي، الأمن السيبراني والطاقة المتجددة والأمن والسلامة.

بدوره، أوضح العتل، أنه لا توجد اشكالية في اعتماد الشهادات البريطانية، مشيرا الى إضافة السنة التحضيرية الى السنوات الثلاث التي يدرسها الطلبة.

وأضاف، بحثنا مع السفيرة البريطانية في طرق التعاون المشترك، لتفعيل المذكرة الموقعة من الجمعية مع المعهد البريطاني للمهندسين المدنيين في اطار لجنة التوجيه المشتركة.

وأشار، الى أن الجمعية وقعت مذكرة تعاون من خلال اللجنة التوجيهية بين الكويت وبريطانيا في 2020 وان الجمعية هي اول جمعية نفع عام تدخل في هذه الاتفاقية المشتركة بين الدولتين لتوقيع مذكرة مع الجانب البريطاني في المجلس البريطاني الهندسي المنظم لمهنة الهندسة في بريطانيا.

وأضاف، أن هذه المذكرة تتعلق بالاعتراف المتبادل بين المهندس الكويتي ونظيره البريطاني للاستفادة من الخبرات والاعتراف بالجامعات البريطانية وغيرها لتسهيل اجراءات المهندسين في الكويت.

ونوه الى أنه تم خلال اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع المعهد البريطاني للمهندسين المدنيين وهو أقدم معهد بريطاني في العالم للاعتراف المتبادل بين الجمعية و المعهد البريطاني، مشيرا الى ان ذلك سيتم مناقشته خلال الايام المقبلة، بالاضافة الى الاتفاق على الاستفادة من التجارب في الطاقة النظيفة لدى الجانب البريطاني والتعاون المشترك بين الجمعية والجانب البريطاني في عدة مشاريع مختلفة سيتم تداولها خلال الايام المقبلة.

