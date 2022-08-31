«الهلال الأحمر» أطلقت «تبرع لتعليمهم» لأبناء الأسر المحتاجة

وطن النهار

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي امس حملة (تبرع لتعليمهم) لمصلحة الطلبة من أبناء الأسر المحتاجة والايتام والمسجلين بكشوفات الجمعية في الكويت. وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ «كونا» إن الحملة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية في البلاد وتعزيز المشاركة المجتمعية وانسجاما مع الرؤية الخيرية ومشروع حق التعليم. وأضافت البرجس أن الحملة تهدف أيضا إلى دعم التعليم باعتباره من أهم وأبرز مشاريع الجمعية إضافة إلى تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وإلحاق أطفالهم بركب التعليم، لاسيما الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعت الجميع إلى التبرع بغية للإسهام في هذا المشروع، مشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي أو عبر استقبال التبرعات مباشرة في مقر الجمعية.

