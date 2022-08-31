70 مرشحاً في ثاني أيام التسجيل لـ«أمة 2022»

وطن النهار

شهد اليوم الثاني في ادارة شؤون الانتخابات تقدم 70 مرشحا، منهم 68 رجالاً و2 اناث، ليصل اجمالي المرشحين في كل الدوائر 185 مرشحاً.

وتصدرت الدائرة الخامسة عدد المرشحين بـ 25 مرشحا، والرابعة 19 مرشحاً، و13 في الدائرة الأولى، والثالثة تقدم 9 فيما كان عدد مرشحي الثانية 4.

وكان ابرز المرشحين الذين تقدموا للترشيح في اليوم الثاني النواب السابقين، صالح عاشور، وحمدان العازمي واحمد الشحومي وعلي القطان، ومرزوق الخليفة، وفارس العتيبي وعبدالله عكاش ومبارك الحجرف ويوسف الزلزلة وفيصل الكندري، ومحمد الجويهل، وأحمد الحمد.

وكانت من ابرز الأحداث التي واكبت الترشيح في اليوم الثاني، تقدم مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة للترشيح ومن ثم تسليم نفسه، إلى رجال الأمن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين على خلفية إجراء انتخابات فرعية في المجلس السابق.

وأكد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور انه بعد الخطاب التاريخي للقيادة السياسية انطوت الفترة السابقة بسلبياتها وايجابياتها، متمنيا ألا تعود احداثها وعموما الجميع رجع للشعب والكرة باتت في ملعبه ونحن امام تحديات كبيرة.

بدوره قال مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة حمدان العازمي: ان هناك بداية خطوات اصلاحية ونتمنى الغاء قانون المسيء وان يكون ضمن اولويات المجلس القادم ومع الاسف انه هناك من يسيء للعمل الصحافي وانا قلت واعيدها انا قلت ان النائب لازم يكون شجاعا ويقول اني ما صوت لمرزوق او بدر الحميدي وللاسف بعض الصحافيين «يقصون الكلام».

وأضاف يجب الا نرجع ونلوم الناس او نلوم انفسنا ولهذا يجب الرجوع الى مضابط المجلس لمعرفة ماذا قدم النائب وهل يستحق الصوت.

واشار الى انه لو يعود الزمن بنا لن اصوت لـ بدر الحميدي في الرئاسة لأنه خذلنا ولم يستمر على النهج.. لو استمر لكان مرشحاً لرئاسة المجلس، مشددا ان العم المرشح احمد السعدون يستاهل والمرحلة تتطلب وجوده.

من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الحجرف، ان الكويت عانت من ظاهرة الفساد في الفترة الماضية، مشددا انه كان من الاسماء التي حملت شعار رحيل الرئيسين، آملا ان تكون الفترة القادمة فيها تفاؤل وتحقيق الانجازات للشعب الكويتي، وبالعزم والثبات سنحقق المستحيلات.

واكد الحجرف انه وزملاءه النواب في الفترة الماضية وجدوا ان الطريق مسدودا لتحقيق عملية الاصلاح، التي كان يطمح لها الشعب الكويتي خاصة بعد انتخابات 2020.

فيما قال مرشح الدائرة الخامسة يوسف الزلزلة اننا نعيش عرسا ديموقراطيا ولاشك انها تعتبر حقبة جديدة من العمل السياسي المتميز الجيد الذي سيخدم الكويت.

واوضح الزلزلة ان قبول الناس للمرشح وقواعده الانتخابية هي من تحدد جهته، وأنا كنت اترشح في الأولى وهم اخوة اعزاء وانتقلت الى الترشح في الخامسة، وأصلا انا من سكان الخامسة وتحديدا منطقة العدان وهناك اهلي وأصدقائي وجيل تربيت معه.

من جانبه قال مرشح الدائرة الأولى المحامي هاني حسين ان هناك العديد من التشريعات لاتزال في الادراج يجب ان تجد الطريق للحل والقرار.

وطالب حسين الحكومة ان تعالج ما افسدته الحكومات السابقه كموضوع الجناسي المسحوبة، آملا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي السياسي وبحسب قناعتي فان رئيس مجلس الامه القادم هو احمد السعدون.

من جهته تمنى مرشح الدائرة الثالثة عبدالمحسن جمعة، ان يحظى بثقة اهالي الدائرة، لافتا الى انه سيركز في المرحلة المقبلة على تخفيض الجرعة السياسية بعد الخطاب التاريخي للقيادة السياسية.

وقال مرشح الدائرة الانتخابية الخامسه سعود فلاح الصواغ: ان هذا العرس الديموقراطي الذي جاء برغبة سامية ما يتطلب على الشعب رد التحيه واختيار الافضل.

وبين ان الحركة الدستوريه لديها مرشحوها في كل الدوائر وانا تقدمت بطلب ترشحي كشاب كويتي مستقل جئت لأكمل مسيرة الوالد -رحمه الله- في الاصلاح والتنمية.

بدوره قال مرشح الرابعة د. حسين قويعان المطيري: «انه يجب ان يستعاد كرسي رئاسة الأمة ونائبه واللجان بشكل يخدم القوانين الاصلاحية، مؤيداً مقترحات قائمة النواب الخمسة التي تسمى بأطروحات استقامة واستدامة».

وأفاد بان التصويت على الرئاسة «أمر سري» موضحا انه من الصعب ان اعطي حكما مستقبليا في التصويت للعم احمد السعدون لحين نرى كيف تسير الأمور.

كما تقدم النائب السابق مرزوق الخليفة بأوراق ترشحه عن الدائرة الانتخابية الرابعة. وفور تقديم اوراقه القي القبض عليه على خلفية ادانته بالمشاركة في «الانتخابات الفرعية» لقبيلة شمر قبل عقد الانتخابات البرلمانية التي اُجريت في ديسمبر 2020.

وأكد الخليفة، ان ترشحه الى الانتخابات تأتي انطلاقاً مـن دوافع وطنية مخلصة ترى اهمية وضرورة مواصلة العمل النيابي الجماعى لضمان استمرار نهج الاصلاح واستكمال مسيرة الانجازات الوطنية.

وقال الخليفة في بيان ترشحه عقب تسجيل اوراقه والقبض عليه انه رغم كل ما تحمله هذه اللحظات التي نمر بها الآن من آلام مصدرها الشعور بالحزن والظلم من جور الحاقدين وسطوة المهددين العابثين، الا ان ما تحقق للكويت من انجازات عظيمة هو ما يزيح الهم والغم ويحلق بمشاعرنا في فضاء الحرية والشموخ والكرامة لتكسر كل القيود، وتضيء عتمة السجن، ووحشة الفراق.

واضاف اخاطبكم اليوم من وراء القضبان بضمير مرتاح ورأس مرفوع، وصفحة نيابية بيضاء تستمد مواقفها من نبض الشارع، ومعاناة اهل الكويت الشرفاء.

فلا مطامع لنا، لا بكرسي، ولا بمنصب سوى الاستجابة لمطالب ابناء الكويت والنواب الشرفاء والرموز الوطنية محل الاحترام والتقدير بالنسبة لنا.

من جهته، تمنى مرشح الدائرة الثانية النائب السابق احمد الحمد التوفيق لكل المرشحين، مؤكدا ان الكل ناجح في الانتخابات خاصة ان الفارق بين الكل ترجيح الاصوات التي ستدفع الى قبة عبدالله السالم.

وطالب كل من يصل الى قاعة عبدالله السالم ان يكون امينا وخير من يمثل الشعب ويتعاون ومنصفا في تأدية دوره..

وأكد الحمد ان الكل مستاء مما يحدث في الكويت من خلال الصراعات السياسية التي ستنعكس سلبا على الاداء البرلماني خاصة ماتعايشناه من تدهور الاوضاع وتاخر عملية التنمية بالاضافة لتعطيل الكثير من القوانين نتيجة الصراعات السياسية.

واوضح اننا جميعا نحترم القيادة السياسية في حل المجلس، واليوم كلنا نعيش في استحقاق وعرس وطني والحظوظ متساوية لجميع المرشحين، ومن يصل سيعمل لصالح الكويت.

واشار الى ان مرسوم الضرورة المتعلق في البطاقة المدنية، سيكون له تاثيرات كبيرة لاسيما ان الكل تاثر وهناك حسابات ارقام ستتغير، مؤكدا ان نقل الاصوات ستغير حسابات من قاموا بنقل الاصوات وستتاثر النتائج.

بدوره اكد مرشح الدائرة الرابعة فايز الجمهور ان هناك حالة احباط وحالة يأس وحالة من فقدان الامل في الاصلاح الى حالة تفاؤل وانتقال مرحلة باذن الله كل الشعب الكويتي سيفرح بها، مشيرا الى ان الكل شهد نهج الحكومة الجديد بعد الخطاب التاريخي لسمو الامير وسمو ولي العهد الذي اوجد نقلة في نفوس الجميع استبشارا باصلاح قادم.

أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل انها وجدت ما يسمى بالمعارضة الحقيقية فلابد ان يكون هناك طرف آخر، مضيفاً «انا لست من هذول او هذول فأنا مع عامة الناس وحقوقهم المسلوبة لا اكثر ولا اقل».

واشار لقد تعودت على الشطب والعودة مبيناً انه لم يخضع انتخابات 2020 لعدم وجوده بالبلاد وهذا حق مشروع وانا تعهدت ان عادوا عدنا.

من جانب اخر اكدت مرشحة الدائرة الرابعة فهيمة الرشيدي، ان ترشحها من اجل حقوق المرأة السياسية، لاسيما ان المرأة مظلومة في المجتمع، من حيث قضايا السكن وتجنيس الابناء وتوظيفهم وقضية البدون.

وشددت انها واجهت تنمرا وتهديدا وانتقادا، مؤكدة انها تجاوزت هذه العوائق وستواصل ترشحها.

من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي ان الكويت ستشهد عرسا ديموقراطيا يتوج بتغير النهج من خلال الشعب والدخول في عهد جديد، مؤكدا ان ترشحه لاكمال مسيرته في ادارة وثبات.

من جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة دليهي الهاجري ان كل المرشحين الذين يخوضون سباق الترشح الانتخابي سيكونون متعاونين مع الحكومة في حال مدت يدها للتعاون.

بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة احمد مطيع ان على كل الشعب ان يختاروا الأصلح والأكفاء في انتخابات 2022، مؤكدا انه وزملاءه اعتصموا في المجلس لتوصيل الرسالة ووصلت بعد ان تمت ترجمته على ارض الواقع، وتم حل المجلس.

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة د. بدر الشلال العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي اولوية، وبوابة الاصلاح تكمن في تعديل النظام الانتخابي لتنعكس الارادة الشعبية في تمثيل الامة في مجلس يشرع ويراقب من اجل وطن ومواطن.

وقال مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري ان الخطاب السامي لسمو الأمير يحمل في طياته خطوات تصحيحية واصلاحية، آملا من كل المرشحين ان يلتزموا بتطبيق كل حيثيات الخطاب الذي اعاد الاستقرار الى الدولة.

