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وطن النهار

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توفير قاعة مكيفة للإعلاميين بتوجيهات وزير الداخلية


وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد إدارة شؤون الانتخابات في (الداخلية) امس بتوفير قاعة كبيرة مكيفة تتناسب مع متطلبات الإعلاميين وتعزز سبل الراحة لهم لأداء مهامهم في تغطية انتخابات (أمة 2022) على أكمل وجه.
كما تتضمن القاعة كراسي ومنصة تمكن المرشحين والمرشحات من الإدلاء بتصريحاتهم إضافة إلى تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمأكولات الخفيفة تقديرا من وزارة الداخلية للعمل والجهود التي يبذلها محررو الصحف المحلية ومراسلو القنوات الفضائية والخدمات الإخبارية لتغطية هذا العرس الديموقراطي.


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