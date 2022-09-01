الأنبعي: مقاولو الشارع وثقة الناس.. أكبر تحديات البناء

الخميس Al wanees

أكدت مدير عام ومؤسس شركة آرت ان وايت للمقاولات العامة والمباني دلال الأنبعي أن هناك العديد من التحديات خصوصًا في هذا المجال لكثرة المنافسين فيه، مشيرة إلى أن التحدي الاكبر مع مقاولي الشارع وتحدي كسب ثقة الناس.

ولفتت الأنبعي في لقاء أجرته النهار أن التدرج في نمو المشروع التجاري يمر بعدة مراحل منها وصول المشروع للوجهة التي يطمح اليها صاحب العمل نفسه متماشياً مع الاهداف والرؤيه التي وضعها لشركته.

وحول تسويق المشروع وأهميته، بينت الأنبعي أن كلمة تسويق واسعة وشاملة، فلكل مشروع له طريقة مختلفة في التسويق واقوى انواع التسويق هو شعور العميل بالسعادة عندما يتحدث عن مراحل البناء في بيته وهو في قمة السعادة والراحة بعكس ما هو دارج عند البعض.

وعما إذا كانت المرأة قد نالت حقوقها في مجال العمل الحر، بينت أن الكويت الكويت لم تُقصر مع نسائها أبداً وفتحت لهن المجال في اثبات نجاحهن ومهدت لهن الطريق لذلك.

وفيما يتعلق بمعوقات تأسيس المشروع وإجراءات الحصول على ترخيص، بينت أن ذلك الأمر كان من الماضي، ومع وجود الحكومة الالكترونية فإن الأمر اختلف كثيراً بالنسبة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ما طبيعة مشروعك وهل واجهت تحديات في إجراءات التأسيس؟

في البداية يجب توضيح التدرج في نمو المشروع حيث ان المشروع التجاري يمر بمراحل تطور الى ان يصل للوجهة التي يطمح اليها صاحب العمل نفسه متماشياً مع الاهداف والرؤية التي وضعها لشركته، عندما نتحدث عن اجراءات التأسيس في 2014 بالتأكيد كانت صعبة جداً وتأخذ وقتاً طويلا لحين اصدار جميع التراخيص المتعلقة بتأسيس شركة ولكن في الوقت الحالي اصبح الأمر اسهل بكثير مع وجود الحكومة الالكترونية، والدورة المستندية اصبحت سريعة بعكس ما كانت عليه في السابق. وطبيعة الشركة في البدايات هي مقاولات ديكور وإن تم تطويرها في 2016 إلى مقاولات عامة للمباني.

? هل واجهت تحديات في تسويق المشروع وما طبيعة تلك التحديات؟

? بالتأكيد هناك العديد من التحديات خصوصًا في هذا المجال لكثرة المنافسين فيه، ولدينا نوعان من المنافسين في هذا المجال خصوصًا التحدي الاكبر مع مقاولي الشارع وتحدي كسب ثقة الناس وتأكيد اهمية التعامل مع الشركات ذات الكيان المعتمد لحفظ حقوقهم كاملة بالإضافة الى التركيز على خدمة العملاء بالدرجة الاولى من خلال فريق متميز تم اختياره لتحقيق هذا، وعندما نتحدث عن كلمة تسويق فهي كلمة واسعة وشاملة، فلكل مشروع له طريقة مختلفة في التسويق وأقوى أنواع التسويق هو استشعار العميل بالسعادة عندما يتحدث عن مراحل البناء في بيته وهو في قمة السعادة والراحة بعكس ما هو دارج عند البعض.

? هل هناك مشاكل واجهتك خلال جائحة كورونا؟

? ازمة كورونا أثرت في أغلب الشركات في العالم كله وليس فقط الكويت، الاغلاق والايقاف أثرا كثيراً على طبيعة العمل وكذلك توافر العمالة مما خلق لدينا تحدياً كبيراً في انقاذ ما يمكن انقاذه والوقوف من جديد نحو طريق النجاح.

? ما الذي تحتاجه المرأة الكويتية للنجاح في مجال البزنس؟

? تحتاج ارادة صلبة، تركيز على اهدافها وعدم الالتفات للمحبطين، عندما تُقرر ان تدخل مجال العمل الحر يجب ان تكون واثقة وصبورة لتحمل كل ما قد يواجهها في هذا الطريق وعلى اتم الاستعداد لحل جميع الصعوبات والمشاكل والمضي قُدماً لاستكمال ما بدأت به.

? هل حصلت المرأة الكويتية علي حقوقها في مجال العمل؟

? نحن ولله الحمد في بلد المساواة وبلد يحترم المرأة ويثق بها، ولذلك انا ارى بأن الكويت لم تُقصر مع نسائها أبدًا وفتحت لهن المجال في اثبات نجاحهن ومهدت لهن الطريق لذلك.

