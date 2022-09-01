دانا الفردان: كل أغنية ستحمل فكرة معينة في ألبوم «انديغو»

الخميس Al wanees

أعلنت الملحنة والمؤلفة والمغنية القطرية دانا الفردان عن إطلاق أغنيتها الجديدة «أونيكس»، وهي آخر أغنية في ألبوم إنديغو الذي طال انتظاره. تخاطب الأغنية الروح وتكسر الحواجز الجسدية من خلال تراقص النغمات مع الكلمات التي تمد السامعين بالقوة للتحدي والمثابرة.

وتستلهم الأغنية القوة والعنفوان من حجر الأونيكس الأسود لتجسد أروع نهاية للملحمة الغنائية إنديغو. كما تحث الأغنية المستمعين للسعي وراء السعادة الداخلية والطمأنينة بغض النظر عن العوامل الخارجية حولهم. وعلى دندنة الأنغام تأخذك الموسيقى في رحلة روحية غنية بالأحاسيس والمشاعر لتلامس القلب وترتقي بالروح لأسمى درجات التنور.

وقد عملت الملحنة جاهدة على توظيف الآلات الموسيقية والأوتار الصوتية في سبيل إشعال الرغبة بالاستطلاع والمعرفة من خلال العين الثالثة التي تدعى في بعض الثقافات بالـ «شاكرا أو أجنا» وهي مرتبطة بالبصيرة والمعرفة والتواصل الروحاني بفضل إلهام «نظرية الألوان» للشاعر والفنان والسياسي الألماني جوهان وولفغانغ فون غوث قررت دانا بجعل ألبومها إنديغو مليئاً بالأصوات والألوان لتقدم لنا تجربة تشعل حواسنا وتأخذنا إلى عالم آخر.

كما أعربت دانا عن رؤيتها للألبوم قائلة: قمت بتأليف كل قطعة موسيقية وتنسيقها مع ألوان معيّنة لإضفاء شعور ورسالة محددة. كل أغنية ستحمل فكرة معينة وستتجسد في فيديو يسمح للمشاهد بالذهاب في رحلة ذاتية يكتشف بها طريقه للسعادة.

بعد إطلاق أونيكس آخر أغنية من ألبوم إنديغو قدمت دانا عرضا من ست أغانٍ بجانب أوركسترا وموزع ألبومها نيكو دالا فاشيا والمخرج الموسيقي يوكي ياماموتو، وكان الحضور حصريا من أعضاء ذا نيد الذي يعتبر من أفخم ما قدمته الهندسة المعمارية في لندن لتصبح أول قطرية تقدم عرضا موسيقيا في ذا نيد.

وتقول دانا «أحاول قدر المستطاع عدم استعمال كلمة مزج في الموسيقى، لأن ذلك يعني بأن هناك أسلوبا يطغى على آخر، ولكن ما أقوم به هو المحافظة على أصالة الموسيقى والبناء عليها بطريقة تستوعب الأساليب الأخرى من غير أن تطمس هويتها».

