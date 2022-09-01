مساعد البلوشي يستعد لطرح «أطوي صفحتي»

الخميس Al wanees

شوَّق الفنان مساعد البلوشي متابعيه لعمله الفني الجديد، إذ سيطرح قريبا ميني ألبوم بعنوان أطوي صفحتي ونشر مقطع فيديو من أغنية، وكتب عليه: قريبا ميني ألبوم من إنتاج وتوزيع شركة روتانا، تعاونت فيه مع أخي ورفيق الدرب الملحن نواف عبدالله، والرائع علي صابر، والجميل فهد الناي، والشاعر بدر صفوق، والشاعر سعود الفليح، والشاعرة رحاب، والشاعر صباح الطائي وأضاف: شكرا لأخي عراب الفن سالم الهندي على الدعم الدائم.

ويضمُّ الـ ميني ألبوم أربع أغنيات، هي: أطوي صفحتي من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وحزن قلبي من كلمات بدر صفوق، وألحان فهد الناي، وأرجعلك ليش من كلمات صباح الطائي، وألحان علي صابر، ومستعجلة من كلمات سعود الفليح، وألحان نواف عبدالله.

يذكر أن مساعد البلوشي شارك في عدد من الحفلات، إحداها في حب الكويت ضمن موسم الرياض مع نخبة من نجوم الفن الكويتي، منهم الفنان عبدالله الرويشد، نبيل شعيل، مطرف المطرف، سعد الفرج، حياة الفهد، سعاد عبدالله، ونوال، كما أحيا حفلة مع أصالة نصري، وماجد المهندس مارس الماضي في الكويت، وأعلن قبل فترة عن انتهائه من ميني ألبوم جديد بعنوان الخوف، يتضمَّن خمس أغنيات من ألحان ياسر بو علي، وهي حبي قوي من كلمات قوس، والخوف من كلمات سعود بن عبدالله، وعدق النخيل من كلمات رازان، وردة فعل من كلمات شموخ العقلا العالية، ويحس أكثر من كلمات الأول.

