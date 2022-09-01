مهندسة مصرية تدخل حياة «أبو هشيمة» وصور الجزيرة الإسبانية السبب!

الخميس Al wanees

لا يزال رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، هدفا للأخبار والاشاعات، وتزايدت معدلات الاهتمام به بعد انفصاله عن زوجته السابقة، الفنانة ياسمين صبري، وخروج اشاعات تشير إلى عودتهما مرة أخرى، غير أن الأيام القليلة الماضية، شهدت تغييرا ملحوظا فيما يتعلق بـ«أخبار أبو هشيمة»، بعدما تراجعت «ياسمين» عن عناوينها الرئيسية، واحتلت سيدة جديدة مكانها.

الحديث عن أبو هشيمة وياسمين بدأت عندما ظهرت الأخيرة في إحدى الصور التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستغرام»، في المكان ذاته الذي كان يتواجد فيه أبو هشيمة ونشر هو الآخر لقطة على حسابه منه، لذا تكهن البعض بوجود بوادر لعودة الثنائي مرة أخرى، غير أن صورة جديدة وشخصية جديدة ظهرت لتنهي هذا الأمر.

حكاية أبو هشيمة الجديدة، بدأت بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، وهو في نزهة بجزيرة إبيزا الإسبانية، وجاء ذلك تزامنا مع نشر المهندسة المصرية الشهيرة دينا أيمن لقطات لها من نفس الجزيرة عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، بما يُظهر تواجدها على الجزيرة ذاتها في التوقيت نفسه.

دينا أيمن هي واحدة من الفتيات التي حققت نجاحا خلال الفترة الماضية فهي مهندسة مصرية تعيش بالولايات المتحدة الأميركية، وتخصصت في مجال هندسة الكمبيوتر والبرمجيات، وحصلت على درجة الماجستير في هذا المجال، إضافة إلى أنها تلقت عروضاً للعمل من 10 شركات عالمية، أبرزها شركة «إنتل» و«مايكروسوفت»، عملت دينا أيمن في شركة «إنتل» الأميركية.

وفق المعلومات المتاحة، تشغل دينا حاليا منصب مديرة برامج في شركة مايكروسوفت، كما تُعرف نفسها بأنها «أصغر مدرس مساعد في جامعة نيوجرسي في تخصص هندسة الكمبيوتر». بدأت شهرة دينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختيارها ضمن مسابقة ملكة جمال الكون، أما في أواخر العام الماضي، فقد تم ترشيح دينا ضمن تصنيف مجلة فوربس الأميركية، كواحدة من الشخصيات المؤثرة في شمال أميركا في مجال التكنولوجيا برفقة نحو 10 آلاف شخص آخر، وتم اختيارها في القائمة النهائية كواحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن الثلاثين، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ضمن النماذج الشبابية الملهمة حول العالم، كما خلعت الحجاب أخيراً.

وأكدت دينا في تصريحات لها مسبقا أنها تعتز ببلدها الأم مصر، خاصة أنها تربت ونشأت حتى مرحلة الثانوية العامة في مصر ثم أكملت تعليمها في الولايات المتحدة.

يشار هنا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية، إشاعات حول ارتباط أبو هشيمة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، ومنها ارتباطه بالفنانة نرمين الفقين التي خرجت عن صمتها، وأوضحت عبر «انستغرام» أن أخبار ارتباطها بأبو هشيمة مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، فيما أشيع أيضا ارتباط أبو هشيمة بفتاة أجنبية من كوسوفو، تُدعى مورينا تاراكو.

