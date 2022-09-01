ريهام عبد الغفور تعتذر عن «رمضان كريم 2» بسبب طبيعة الدور

الخميس Al wanees

اعتذرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم 2»، الذي يقوم المنتج احمد السبكي الآن بترشيح أبطاله تمهيدا لبدء تصويره في شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

وجاء اعتذار ريهام بسبب طبيعة الدور، والذي ترى أنه انتهى في الجزء الأول من العمل الذي قدم في عام 2017، وكان من المقرر أن يتم تقديم جزء منه في عام 2018، قبل أن يتوقف التحضير بسبب بعض التغييرات التي شهدها سوق الدراما في مصر في هذا الوقت.

وقالت ريهام في تصريحات لـ«النهار»: أنا سعيدة للغاية بدوري الذي قدمته في مسلسل «رمضان كريم» في الجزء الأول، وكان من الأدوار التي حققت صدى جيداً للغاية وقت عرضه، خاصة ان المسلسل يعد مسلسلاً اجتماعيا مميزا، وكتبه الرائع أحمد عبد الله وأخرجه سامح عبد العزيز، واهتما فيه بكل تفاصيل الأسرة البسيطة التي تعيش في الحارة المصرية، من خلال سرد يومي لما يتعرض له كل منزل في الحارة المصرية بشكل واقعي.

وأضافت: اعتذرت عن المسلسل لأنني لا أري أي جديد من الممكن أن أقدمه في الجزء الجديد، فكل ما يخص الشخصية قدم في الجزء الأول، وهناك مشاريع أخرى ارتبطت بها خلال الأيام الماضية تحول بيني وبين العمل.

واستطردت قائلة: وأنا في الوقت الحالي أعيش حالة من الاستجمام بسبب حالة الضغط التي عشتها أخيرا بسبب تصويري لأكثر من عمل.

وعن نجاح مسلسلها الأخير «وش وضهر» تقول: المسلسل مكتوب بشكل واقعي وتم تصويره في طنطا بالفعل، وهو ما أضفى على العمل نكهة مختلفة، واهتمام المخرجة مريم فخر الدين بكل تفاصيل الشخصيات مع الكاتبة مريم نعوم جعل العمل يصل لقلوب الناس سريعا، خاصة أن نوعية الشخصيات التي قدمها المسلسل واقعية وهو ألقى الضوء عليها ليراها الناس في النهاية بهذا الشكل.

وعن عرض «منعطف خطر» في نفس التوقيت قالت: لم يتأثر العملان بالعرض في نفس الوقت فكل عمل مختلف تماما عن العمل الآخر، والشخصيتان اللتان قدمتهما في العملين لا يتشابهان إطلاقا.

وكان مؤلف العمل أحمد بعد الله قد صرح لبعض وسائل الإعلام قائلا: إنه يجري حاليا توظيف باقي أبطال المسلسل، بمشاركة سيد رجب ونجلاء بدر وكريم عفيفي وسلوى عثمان أبطال الجزء الأول، وقفزوا أيضا. وانضم النجم بيومي فؤاد والفنان صلاح عبد الله.

ووثق المخرج أحمد السبكي، عبر حسابه، على موقع انستغرام صورة لمخرج المسلسل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، لتأكيد بدء الاستعدادات للجزء الثاني، بعد خمس سنوات من عرض الجزء الأول من المسلسل. ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل في سياق اجتماعي حول العادات التي تحدث في شهر رمضان المبارك وطقوس الطاعات والعبادات التي يمارسها الناس في كل يوم من أيامهم، وكذلك العادات السلبية التي يمارسها بعض الناس. لا يمكن التوقف حتى في هذه الأيام الفاضلة وغيرها، من خلال القصص الاجتماعية الرومانسية بين أبطال العمل.

وشارك في مسلسل رمضان كريم الجزء الأول عدد من الفنانين منهم شريف سلامة وروبي وريهام عبد الغفور وأحمد صيام ونجلاء بدر وصبري فواز وسيد رجب ومحمد لطفي ومحمد الشرنوبي وسحر الصايغ. محمد مهران وعمرو عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

