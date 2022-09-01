الرئيس العراقي: منظومة الحكم الحالية «عاجزة»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع. فيما اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن منظومة الحكم الحالية في العراق «عاجزة».

وأعلن الكاظمي في خطاب متلفز «أحذر من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ» وتنص المادة 81 الفقرة الأولى من الدستور العراقي لعام 2005 على أن «يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب».

من جانبه اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة «يمثل مخرجاً للأزمة» في بلاده التي شهدت اشتباكات دامية بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفصائل «الاطار التنسيقي». وقال صالح في خطاب متلفز إن «إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر» وأشار إلى أنها «تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين»، بدون أن يحدد موعدها. وقال صالح «علينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل». واعتبر أن «انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة في البلد منذ أشهر، وما شهدناه ليس أزمة آنية فحسب، بل مستحكمة ومرتبطة بمنظومة الحكم وعجزها». وقتل ثلاثون من أنصار الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيًا. وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر. ويتعين حل البرلمان أولاً قبل تنظيم الانتخابات التشريعية ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفقًا للدستور. ويمكن أن يتم بناءً على طلبٍ ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

