موسى الصدر.. غياب الجسد وحضور الأسئلة

عربيات ودوليات

رغم مرور 44 عاما على اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر، لم يتمّ التوصل إلى نتيجة قطعية حول مصيره ومع ذلك فإن جمهوره مازال ينتظره، علمًا بأنه كان في الخمسين من عمره يوم اختفائه.

والسيد موسى صدر الدين الصدر، هو مؤسس حركة «أمل» اللبنانية عام 1974 تحت اسم «حركة المحرومين». ولد في مدينة قم الإيرانية عام 1928 وتلقى فيها دروسه الدينية الأولى قبل أن يغادر إلى مدينة النجف العراقية لإكمال دراساته الدينية العليا، ومن ثم عاد إلى إيران بعد حركة يوليو 1958 التي أطاحت الحكم الملكي في العراق.

وآخر ظهور للإمام موسى الصدر كان في ليبيا، التي زارها مع اثنين من مساعديه في 25 أغسطس 1978، لعقد اجتماع مع زعيمها الراحل العقيد معمر القذافي. وشوهد اللبنانيون الثلاثة للمرة الأخيرة يوم 31 من الشهر ذاته، قبل أن يختفوا تماما بشكل غامض، ليبقى مصيرهم مجهولاً حتى اليوم.

ومضت أكثر من 4 عقود، والشيعة في لبنان وإيران يتهمون ليبيا بالمسؤولية عن اختفاء الصدر ورفيقيه لكن نظام القذافي نفى دوما اختفاءهم أثناء وجودهم على أراضيه، وأكد أنهم غادروا إلى إيطاليا قبل الاختفاء إلا أن السلطات الإيطالية أكدت أن الثلاثة لم يدخلوا البلاد لأنهم لم يخرجوا من ليبيا أصلاً.

ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تطالب حركة «أمل» بإلحاح السلطات الليبية بتوضيح مصير الصدر ورفيقيه، وتقول إن «مدير الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي يعلم كلّ شيء حول اختفاء موسى الصدر» وهو الذي ختم «زورا» جوازات سفرهم إلى روما.

ومنذ عام 2012، يقبع السنوسي (73 عاما) في سجن معيتيقة وهو أكبر سجن غربي البلاد، حيث يتم معاملته «مثل كبار الشخصيات ويتم فحصه بانتظام من قبل أطبائه الخاصين»، وفق ما أكده أحد حراس السجن في وقت سابق.

وبعد مرور أكثر من 4 عقود، لا تزال قضية اختفاء الإمام الصدر دون نهاية، رغم الجهود التي بذلت بعد سقوط نظام القذافي بالتنسيق مع لبنان إلا أن حالة الفوضى العارمة والانقسام والتقاتل التي تشهدها ليبيا، تعيق على ما يبدو أي محاولة للكشف عن ملابسات اختفاء الصدر بشكل تام وبأدلة قطعية.

وبحسب وكالة «الأناضول» التركية فقد عزا عدد من محبّي الإمام الصدر في لبنان «إخفاءه»، بعد نحو 3 سنوات على اندلاع الحرب الأهلية (1975-1991) إلى دعوته أبناء الوطن على اختلاف طوائفهم إلى الوحدة ووقف الاقتتال. وقال يوسف ضاهر (60 عاما) إن من أبرز الشعارات التي أطلقها الصدر في المرحلة التي سبقت اختفاءه، أن «لبنان لا يقوم إلا بجناحيه، المسلم والمسيحي» وأن «الطائفة نعمة، أما الطائفية فنقمة». وذكر ضاهر أن الإمام الصدر اعتصم عام 1975 ضد الانقسام الطائفي في البلد، بعدما هدّدت بعض الأحزاب بشنّ هجوم على القرى المسيحية في البقاع الشمالي (شرق لبنان). من جهته قال الحاج حبيب أحمد الرز (82 عاما) وهو موظف حكومي سابق وأحد مريدي الإمام الصدر إن الأخير «كان صاحب رأي واستشارة من معظم رجال السياسة والدين في لبنان على اختلاف طوائفهم، حول الأحداث التي أصابت البلاد بسبب الحرب الأهلية». وعن غيابه طوال هذه الفترة، قال الرز: «مصيره عند الله وحده، إذ ما من معلومات دقيقة حول القضية، وهناك كذب من الجانبين الإيطالي والليبي». واستذكر الرز الإمام الصدر عندما ذهب بسيارته لوقف الاقتتال بين القرى المسلمة والمسيحية في البقاع الشمالي، وقال «من يعتدي على مسيحيّ كأنه يعتدي على عمامتي».

بدوره، قال الأستاذ الجامعي عباس فارس بعلبكي (68 عاما) إن الإمام الصدر «شخصية فذّة أتت إلى لبنان في ستينيات القرن الماضي، فقلبت المعادلة اللبنانية، إذ كان بعض اللبنانيين يظنّون أنهم سيحكمون البلد منفردين دون مشاركة بقية الطوائف». وأردف «كان السيد الصدر يدعو إلى المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية بين أبناء الوطن دون تمييز بين طائفة وأخرى. وكانت شعبيته عابرة للطوائف، إذ كان يخطب في الكنائس، والحسينيات (أماكن لممارسة الشعائر الدينية لدى الشيعة) على السواء». ورأى بعلبكي أن ذلك كلّه جعل من الإمام الصدر «شخصية مهمة جامعة تلتفّ حولها شرائح اجتماعية كثيرة، ولا سيّما المحتاجون».

