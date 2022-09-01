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عربيات ودوليات

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الفاتيكان يصف روسيا بـ«المعتدي»


الفاتيكان - الوكالات: اعلن الفاتيكان، للمرة الأولى أن روسيا هي «المعتدي» في حرب أوكرانيا، وأدان الهجوم الروسي بعبارات قوية بعد أن أثارت تصريحات سابقة للبابا فرنسيس انتقادات من كييف وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز». واصدر الفاتيكان بيانا يتعلق «بالحرب الواسعة النطاق في أوكرانيا، التي بدأها الاتحاد الروسي» واضاف إن تدخلات البابا فرنسيس «واضحة وقاطعة في إدانتها باعتبارها جائرة أخلاقيا، وغير مقبولة، وبربرية، ولا معنى لها، وبغيضة، وتدنيسية». ونقلت الصحيفة عن خبراء من الفاتيكان قولهم إن هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها البابا صراحة باللوم على روسيا في الصراع.


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