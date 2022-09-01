الغرب ينعى غورباتشوف: رجل دولة «قلَّ مثيله»

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عواصم - الوكالات: توفي ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفييتي، عن 91 عاماً في روسيا الثلاثاء بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يتعالج.

وقال «المستشفى المركزي العيادي» التابع للرئاسة الروسية في بيان أوردته وكالات «إنترفاكس» و«تاس» و«ريا نوفوستي» إنه «بعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف». وغورباتشوف الذي وصل إلى السلطة في 1985، أطلق موجة إصلاحات سياسية واقتصادية هدفت إلى تحديث الاتحاد السوفييتي الذي كان يعاني من أزمات حادة. وكان غورباتشوف من أنصار التقارب مع الغرب وقد فاز في 1990 بجائزة نوبل للسلام.

وبين 1990 و1991 تولى غورباتشوف منصب رئيس الاتحاد السوفييتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة في 25 ديسمبر، في خطوة أدت لانهيار الاتحاد السوفييتي. وكان غورباتشوف آخر زعيم من حقبة الحرب الباردة لا يزال على قيد الحياة.

وأمضى غورباتشوف القسم الأكبر من العقدين الماضيين على هامش الحياة السياسية في روسيا، وكان موضع تقدير كبير في الغرب الذي كان يسميه تحبباً «غوربي».

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لوكالة إنترفاكس الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن أعمق تعازيه لوفاة غورباتشوف.

وقد تم تأبين غورباتشوف في جميع أنحاء العالم، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «غير مجرى التاريخ». ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن في غورباتشوف «رجل دولة قل مثيله» فيما اعتبره الفرنسي إيمانيول ماكرون «رجل سلام». وأشادت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، بالزعيم السوفيتي الراحل ووصفته بأنه «زعيم موثوق به ومحترم» «فتح الطريق لأوروبا حرة». وأضافت «هذا الإرث لن ننساه».وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه معجب بشجاعة غورباتشوف ونزاهته. وقال هنري كيسنجر الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، لبرنامج نيوزنايت على قناة بي بي سي إن غورباتشوف «سيُذكر في التاريخ كرجل بدأ تحولات تاريخية لصالح البشرية والشعب الروسي».

