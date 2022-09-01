«صفر غاز».. روسيا تباغت أوروبا بـ«قطع كامل»

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عواصم - الوكالات: أوقفت روسيا مجددا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا امس، في خطوة تزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل، وترفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة.

ويأتي انقطاع التدفقات عبر «نورد ستريم 1» من أجل الصيانة، وذلك يعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا حتى يوم الثالث من سبتمبر وفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم».

وأظهرت البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للجهة المشغلة لخط الأنابيب انخفاض التدفقات إلى الصفر. وأعلنت شركة تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم إيه جي» توقف إمدادات شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا من خط أنابيب «نورد ستريم 1» عبر بحر البلطيق في وقت مبكر من صباح الأربعاء، كما هو مخطط له. وقال موقع «نورد ستريم إيه جي» الإلكتروني «لم تتدفق كميات كبيرة من الغاز عبر خط الأنابيب».

وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة «كسلاح حرب»، أما موسكو فتنفي ذلك.

ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400% منذ أغسطس العام الماضي، وقد تسبب ذلك في أزمة مؤلمة رفعت تكلفة المعيشة للمستهلكين وزادت التكاليف على الشركات وأجبرت الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.

وعلى عكس صيانة استمرت 10 أيام لخط الأنابيب الشهر الماضي، تم الإعلان عن الصيانة الجديدة قبل أقل من أسبوعين فقط.

