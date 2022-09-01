إيران «احتجزت وتركت» مُسيَّرة أميركية

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واشنطن - طهران - الوكالات: احتجزت سفينة إيرانية مسيرة بحرية تابعة للبحرية الأميركية لكنها أفرجت عنها بعد انتشار سفينة ومروحية أميركيتين في الموقع، وفق ما قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» وهو ما نفته طهران.

وقالت القيادة المركزية للأسطول الخامس الأميركي إن سفينة دعم تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني شوهدت تسحب المسيرة البحرية من طراز «سايلدرون اكسبلورير» البالغ طولها سبعة أمتار، في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء. وكانت المسيرة البحرية الأميركية المجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات في مياه الخليج الدولية لجمع بيانات عن الملاحة وبيانات غير محددة، وفق ما أعلن الأسطول الخامس في بيان.

ونشرت القوات الأميركية سفينة للدورية كانت في مهمة قرب الموقع بالإضافة إلى مروحية مركزها في البحرين، عندما شوهدت السفينة الإيرانية تسحب المسيرة. وأدى نشرهما إلى جعل السفينة الإيرانية «تفصل أداة القطر وتغادر المنطقة بعد حوالى أربع ساعات»، بدون وقوع مزيد من الحوادث، وفق الأسطول الخامس. واعتبر الادميرال براد كوبر في بيان أن أنشطة إيران «غير مبررة ولا تتوافق مع سلوك قوةٍ بحرية محترفة». وأكد الأسطول الخامس أن المسيرة ملك للحكومة الأميركية لكن التكنولوجيا التي تتمتع بها «متاحة تجارياً» وأنها «لا تحتفظ بمعلومات حساسة أو سرية».

في المقابل ذكر موقع «نورنيوز» المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أوقف وأطلق سراح سفينة أميركية غير مأهولة في المياه الخليجية بعد أن انقطعت اتصالات الملاحة بها، وأضاف أن هذا الإجراء تم بهدف تأمين أمن وسلامة مسارات السفن، وتجنب وقوع حوادث محتملة في هذه المنطقة.واعتبر الموقع أن الرواية الأميركية عن الحادث غير حقيقية وتتعارض مع الواقع، وقال إنها «محاولة أميركية لخلق إنجازات للهروب من إخفاقاتها».

على صعيد اخر ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده لا تزال تنتظر ردا من إيران على تعليقات واشنطن على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني. ووصف المتحدث التقرير الذي أشار إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق بأنه «غير صحيح»، وقال «لم نتوصل إلى اتفاق».

في المقابل أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية امس رفض طهران «طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفرطة الخاصة باتفاق الضمانات» معتبرة ما تطلبه الوكالة التابعة للأمم المتحدة غير قابل للتطبيق بسبب العقوبات. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، قوله «إذا ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إلى التزاماتهم، فستعود إيران إلى التزاماتها النووية وستكون هناك إمكانية لإعادة تشغيل المعدات والكاميرات» مؤكدا أن إيران «لن تتراجع عن مطلب إغلاق ملفها مع وكالة الطاقة الذرية ولن تتحمل فرض عقوبات لأسباب واهية».

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال إن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

