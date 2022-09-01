فالنسيا قدم كافاني

دوليه

قدم فالنسيا الإسباني لاعبَه الجديد الأوروغواياني ادينسون كافاني لوسائل الإعلام بعد تعاقدِه معه لمدة موسمين. وكان كافاني البالغُ من العمر خمسة وثلاثين عاماً لاعباً حراً منذ انتهاءِ عقده مع مان يونايتد نهاية الموسم الماضي، وكان كافاني حاضراً في ملعب مستايا معقل الخفافيش، حيث خسر الفريق أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الليغا الاثنين. وشدد جينارو غاتوزو مدرب نادي فالنسيا على أهمية الاعتناء بالأوروغواياني إيدنسون كافاني والإشراف على تدريباتِه عقب ثلاثة أشهر من رحيله عن يونايتد وانتقد غاتوزو موعدَ إغلاق سوق الانتقالات، مشيراً إلى أن صفقاتِ اللحظات الأخيرة تثير قلقَ المدربين خلال الموسم الكروي.

