ديبالا قاد روما إلى الصدارة

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قاد الدولي الارجنتيني باولو ديبالا روما الى صدارة الدوري الايطالي بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 على ضيفه مونزا، فيما استعاد إنتر توازنه بتفوقه 3-1 على ضيفه كريمونيزي في حين اكتفى غريمه وحامل اللقب ميلان بالتعادل السلبي مع مضيفه ساسوولو أول من أمس ضمن المرحلة الرابعة. ووقّع الارجنتيني الذي وصل من يوفنتوس هذا الصيف على أول أهدافه بقميص فريق العاصمة ليقوده الى الصدارة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق نقطة عن إنتر الثاني واثنتين عن ميلان الثالث. وكان روما تعادل مع يوفنتوس 1-1 في المرحلة السابقة في عودة ديبالا الى تورينو بعد أن غادره مع نهاية عقده بعد فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق.

ورشح الكثيرون فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليكون الحصان الاسود هذا الموسم بعد استقدام ديبالا، ويبدو أن الارجنتيني مصمم على تأكيد هذه التوقعات.

وسجل هدفه الاول بعد أن وصلته كرة جميلة فوق المدافعين من الانكليزي تامي أبراهام، استلمها ودخل بها الى منطقة الجزاء رغم المضايقة من لاعبَين وسددها قوية بيسراه الى يسار الحارس (17). وأضاف الدولي الارجنتيني الثاني والهدف رقم مئة له في الدوري الايطالي بعد أن تصدى الحارس ميكيلي دي غريغوريو لتسديدة أبراهام، تهيأت أمام ديبالا الذي تابعها في الشباك (38).

وأحرز المدافع البرازيلي روجير إيابانييز الهدف الثالث برأسية إثر كرة نفذها لورنتسو بيليغريني من ركلة ركنية (61).

وتصدى الحارس الفرنسي مايك مينيان لركلة جزاء لكن فريقه ميلان فشل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا في الدوري.وعاد بطل إيطاليا بعد مئة يوم الى ريجيو إيميليا، المكان الذي شهد على فوزه بلقب السكوديتو في المرحلة الاخيرة الموسم الماضي.وهذا التعادل الثاني للروسيونيري هذا الموسم مقابل فوزين. ويحتل ساسوولو المركز العاشر برصيد خمس نقاط لكنه يترقب حالة مهاجمه دومينيكو بيراردي الذي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول وخرج مصابًا بعد دقائق من انطلاق الثاني بعد دفعة من الظهير الفرنسي تيو هرنانديز.

وبعد سقوطه 3-1 ضد مضيفه لاتسيو في المرحلة السابقة، عاد إنتر الى الانتصارات بغياب مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو بداعي الاصابة. ولم يجد فريق المدرب سيموني إنزاغي، بطل 2021، صعوبة في الوصول الى الشباك بوحود الارجنتينيين خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيس وصانع الالعاب المميز نيكولو باريلا.

وقام باريلا بانطلاقة رائعة قبل أن يمرر كرة خالصة الى دجيكو في منتصف المنطقة سددها باتجاه المرمى، تصدى لها الحارس لتتهيأ أمام كوريّا تابعها في الشباك (12).

وسجل باريلا هدفًا رائعًا بعد أن رفع التركي هاكان تشالهان أوغلو الكرة عالية من الجهة اليسرى للمنطقة جميلة الى مشارفها في الجهة الاخرى تابعها الايطالي على الطائر الى يمين الحارس (38). وهندس باريلا مجددًا الهدف الثالث عندما مررة كرة جميلة الى مارتينيس الذي استلمها وتوغل بها الى داخل المنطقة وسددها الى يسار الحارس. ومني كريمونيزي الصاعد هذا الموسم الى سيري أ والذي سجل له النيجيري دافيد اوكيري الهدف الوحيد في الدقيقة 90 بالخسارة الرابعة توالياً.

