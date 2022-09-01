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دوليه

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سان جرمان تعاقد مع رويز


أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عن التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي الإسباني فابيان رويز للمواسم الخمسة المقبلة. وولد فابيان رويز (26 عاماً)، في الأندلس، وانضم إلى أكاديمية ريال بيتيس للشباب، ولعب لريال بيتيس كما لعب في إسبانيا لنادي إلتشي.
وفي صيف 2018، انضم إلى فريق نابولي الإيطالي، وعلى مدار أربعة مواسم مع النادي الإيطالي، لعب رويز 166 مباراة أحرز خلالها 22 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة، وأسهم في فوز النادي بكأس إيطاليا 2019-2020.
وظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة في أكتوبر 2017 (ومجموع ما لعبه مع هذه الفئة العمرية 14 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف)، وساعدهم على الفوز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 سنة صيف 2019 وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة. ولعب مع منتخب إسبانيا الأول 15 مباراة دولية، سجل فيها هدفاً واحداً، حيث ظهر لأول مرة ضد جزر فارو في يونيو 2019. وشارك في ثلاث مباريات ضمن يورو 2020 مع منتخب لاروخا.


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