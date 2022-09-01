بيلينغهام غير مرتبط بليفربول

دوليه

فند تقرير صحافي التكهنات المحيطة بمستقبل الإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، في ظل ارتباطه أخيراً بالعودة إلى بلاده. وكانت تقارير صحافية إنكليزية قد أفادت بتوصل ليفربول لاتفاق شفهي مع صاحب الـ19 عاما، لضمه في يناير 2023. رغم ذلك، نفى موقع «سبورت1» وجود أي اتفاق شفهي بين بيلينغهام وأي نادٍ آخر في الوقت الراهن، رغم اهتمام بعض الأندية الكبرى بضمه. وأكد المصدر ذاته اهتمام ريال مدريد وليفربول بضم الدولي الإنكليزي الشاب، إلا أنهما لم ينجحا حتى الآن في التوصل لأي اتفاق معه. كما أشار إلى تواصل ليفربول مع ممثلي بيلينغهام أخيراً، بمن فيهم والده، لمحاولة تمهيد انتقال اللاعب مستقبلا لملعب أنفيلد. واعترف يورغن كلوب مدرب الريدز، بإعجابه بنجم دورتموند

أخيراً، حيث قال عنه «إنه ليس متاحا في سوق الانتقالات، وهذه هي المشكلة الوحيدة بالنسبة لنا».

