بيولي: ارتكبنا العديد من الأخطاء

دوليه

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان على أن فريقه ارتكب الكثير من الأخطاء التي أدت إلى التعادل مع نظيره ساسولو، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في ستاد مابي، بمنافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

وفي تصريحاته لشبكة «دازن» قال بيولي: «كنا نفتقر إلى الوضوح،

كان علينا قراءة بعض المواقف بشكل أفضل، لقد كانت بداية جيدة وكنا رائعين، لكن عندما تراجع ساسولو للدفاع، غابت المساحات».

وأضاف «لم تكن لدينا الجودة الكافية، خاصة في التحركات، لذلك أصبحت المباراة قبيحة، مع العديد من الأخطاء».

