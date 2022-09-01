نادال إلى ثاني «أميركا المفتوحة»

دوليه

قلب الإسباني رافايل نادال المصنف ثالثاً عالمياً تأخره بمجموعة إلى فوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-2 و6-3 و6-3، ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وشعر المخضرم الاسباني، ابن الـ 36 عاماً، بالكثير من الخوف قبل التغلب على المصنف 198 عالمياً، محققاً فوزه الـ 65 في مسيرته في نيويورك.

وضرب نادال، الساعي لتحقيق لقبه الكبير الـ 23 في بطولات الـ «غراند سلام» والثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس موعداً، في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونيني.

وتميل الأرقام لصالح نادال في مواجهاته مع فونيني حيث تغلب عليه 13 مرة مقابل 4 هزائم، إلا أن الإيطالي تغلب في اشهر المباريات التي جمعتهما حين قلب تخلفه بمجموعتين إلى فوز في الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2015.

وقال نادال الذي توج باللقب في مشاركته الأخيرة في نيويورك عام 2019 «أنا سعيد جداً بالعودة. لقد لعبت هنا منذ وقت طويل. اعتقدت أنني ربما لن أعود أبداً».

ولدى النساء أقصت الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 40 عالمياً، البريطانية إيما رادوكانو حاملة اللقب من الدور الأوّل بفوزها عليها 6-3 و6-3.

