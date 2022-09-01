فوز الأهلي وخسارة الزمالك

دوليه

اختتمت منافسات الدوري المصري لموسم 2021- 2022 بهبوط الجونة ليرافق إيسترن كومباني والمقاصة للقسم الثاني فيما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة وخسر الزمالك أمام إيسترن بهدفين لهدف. وودع الجونة منافسات الدوري المصري الممتاز رسميا رغم الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-1

وارتفع رصيد الجونة بقيادة مديره الفني طلعت يوسف إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، لكنه هبط لتفوق غزل المحلة في المواجهات المباشرة. وتجمد رصيد بيراميدز بقيادة مدربه تاكيس جونياس عند 71 نقطة في المركز الثاني. وتعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1 على ملعب المحلة بعدما تقدم المحلة بهدف عبده يحيى في الدقيقة 21 وتعادل الاتحاد في الدقيقة 78 عن طريق كريم الديب. ورفع غزل المحلة رصيده بقيادة مديره الفني مصطفى عبده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر وارتفع رصيد الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني محمد عمر إلى 37 نقطة.

وفاز المقاولون على المصري بنتيجة 2-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعدما تقدم عبر فاروقا كابور في الدقيقة 5 من ضربة جزاء. وأضاف جون أوكولي في الدقيقة 30 الهدف الثاني وسجل أحمد علاء في الدقيقة 70 للمصري. ورفع المقاولون رصيده بقيادة مدربه شوقي غريب إلى 38 نقطة في المركز العاشر بأفضلية المواجهات المباشرة عن المصري. وخسر الزمالك حامل اللقب بنتيجة 1-2 أمام ضيفه إيسترن كومباني باستاد القاهرة.

